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مونديال "الأهداف العالمية" في المملكة لأول مرة.. شاهد ما كشفته لاعبتان سعوديتان

متاح لكل فئات المجتمع من النساء المشاركة في البطولة من أعمار 18 سنة فما فوق

تستضيف المملكة لأول مرة، نسخة كأس العالم "للأهداف العالمية"، بفعاليات وأنشطة جمعت بين الرياضة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتحقيق أهداف إنسانية نبيلة.

وكشفت لاعبات الفريق الأخضر السعودي المشارك في هذه البطولة "روح العرفج" و"عبير الحميدي"، في لقاء معهن ضمن برنامج "سيدتي" على "روتانا خليجية"، تفاصيل البطولة التي تهدف لتوعية المجتمع بالأهداف التي تسعى من خلالها الأمم المتحدة لتنمية العالم ككل من خلال الرياضة.

وأوضحت لاعبة الأخضر السعودي "عبير الحميدي"، أن الفريق الأخضر السعودي تأسس عام 2018، وكانت أول مشاركة دولية لهن في الدنمارك عام 2019؛ مشيرة إلى أن كل فريق يختار أي هدف معين من الأهداف المستدامة، ويحاول تمثيله من خلال حملات مجتمعية في دولته؛ لافتة إلى أن الفريق الأخضر السعودي يتكون من فريقين بعدد 12 لاعبة؛ الفريق الأول مثّل السعودية في الدنمارك والفريق الثاني مثّلها في نيويورك.

وأبانت لاعبة الأخضر السعودي "روح العرفج"، أنه متاح لكل فئات المجتمع من النساء المشاركة في هذه البطولة من أعمار 18 سنة فما فوق، وبعد تكوين الفريق يتم اختيار هدف من ضمن 17 هدفًا مستدامًا، والسعي لتوعية المجتمع من خلاله.

وأشارت "العرفج"، في هذا الصدد، إلى أنهن من خلال مشاركة الفريق الأخضر السعودي في نيويورك والدنمارك اخترن هدف الحياة على البر، وقمن بحملات توعوية في المجتمع؛ مثلًا عن أضرار البلاستيك على البيئة؛ وذلك خلال إحدى مباريات كرة القدم في جامعة الملك سعود، وتم توزيع الأكياس صديقة البيئة على الجماهير، وبعد المباراة قمنا بتنظيف الملعب من البلاستيك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مونديال "الأهداف العالمية" في المملكة لأول مرة.. شاهد ما كشفته لاعبتان سعوديتان
سبق

تستضيف المملكة لأول مرة، نسخة كأس العالم "للأهداف العالمية"، بفعاليات وأنشطة جمعت بين الرياضة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتحقيق أهداف إنسانية نبيلة.

وكشفت لاعبات الفريق الأخضر السعودي المشارك في هذه البطولة "روح العرفج" و"عبير الحميدي"، في لقاء معهن ضمن برنامج "سيدتي" على "روتانا خليجية"، تفاصيل البطولة التي تهدف لتوعية المجتمع بالأهداف التي تسعى من خلالها الأمم المتحدة لتنمية العالم ككل من خلال الرياضة.

وأوضحت لاعبة الأخضر السعودي "عبير الحميدي"، أن الفريق الأخضر السعودي تأسس عام 2018، وكانت أول مشاركة دولية لهن في الدنمارك عام 2019؛ مشيرة إلى أن كل فريق يختار أي هدف معين من الأهداف المستدامة، ويحاول تمثيله من خلال حملات مجتمعية في دولته؛ لافتة إلى أن الفريق الأخضر السعودي يتكون من فريقين بعدد 12 لاعبة؛ الفريق الأول مثّل السعودية في الدنمارك والفريق الثاني مثّلها في نيويورك.

وأبانت لاعبة الأخضر السعودي "روح العرفج"، أنه متاح لكل فئات المجتمع من النساء المشاركة في هذه البطولة من أعمار 18 سنة فما فوق، وبعد تكوين الفريق يتم اختيار هدف من ضمن 17 هدفًا مستدامًا، والسعي لتوعية المجتمع من خلاله.

وأشارت "العرفج"، في هذا الصدد، إلى أنهن من خلال مشاركة الفريق الأخضر السعودي في نيويورك والدنمارك اخترن هدف الحياة على البر، وقمن بحملات توعوية في المجتمع؛ مثلًا عن أضرار البلاستيك على البيئة؛ وذلك خلال إحدى مباريات كرة القدم في جامعة الملك سعود، وتم توزيع الأكياس صديقة البيئة على الجماهير، وبعد المباراة قمنا بتنظيف الملعب من البلاستيك.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
11:09 AM

مونديال "الأهداف العالمية" في المملكة لأول مرة.. شاهد ما كشفته لاعبتان سعوديتان

متاح لكل فئات المجتمع من النساء المشاركة في البطولة من أعمار 18 سنة فما فوق

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,557

تستضيف المملكة لأول مرة، نسخة كأس العالم "للأهداف العالمية"، بفعاليات وأنشطة جمعت بين الرياضة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتحقيق أهداف إنسانية نبيلة.

وكشفت لاعبات الفريق الأخضر السعودي المشارك في هذه البطولة "روح العرفج" و"عبير الحميدي"، في لقاء معهن ضمن برنامج "سيدتي" على "روتانا خليجية"، تفاصيل البطولة التي تهدف لتوعية المجتمع بالأهداف التي تسعى من خلالها الأمم المتحدة لتنمية العالم ككل من خلال الرياضة.

وأوضحت لاعبة الأخضر السعودي "عبير الحميدي"، أن الفريق الأخضر السعودي تأسس عام 2018، وكانت أول مشاركة دولية لهن في الدنمارك عام 2019؛ مشيرة إلى أن كل فريق يختار أي هدف معين من الأهداف المستدامة، ويحاول تمثيله من خلال حملات مجتمعية في دولته؛ لافتة إلى أن الفريق الأخضر السعودي يتكون من فريقين بعدد 12 لاعبة؛ الفريق الأول مثّل السعودية في الدنمارك والفريق الثاني مثّلها في نيويورك.

وأبانت لاعبة الأخضر السعودي "روح العرفج"، أنه متاح لكل فئات المجتمع من النساء المشاركة في هذه البطولة من أعمار 18 سنة فما فوق، وبعد تكوين الفريق يتم اختيار هدف من ضمن 17 هدفًا مستدامًا، والسعي لتوعية المجتمع من خلاله.

وأشارت "العرفج"، في هذا الصدد، إلى أنهن من خلال مشاركة الفريق الأخضر السعودي في نيويورك والدنمارك اخترن هدف الحياة على البر، وقمن بحملات توعوية في المجتمع؛ مثلًا عن أضرار البلاستيك على البيئة؛ وذلك خلال إحدى مباريات كرة القدم في جامعة الملك سعود، وتم توزيع الأكياس صديقة البيئة على الجماهير، وبعد المباراة قمنا بتنظيف الملعب من البلاستيك.

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