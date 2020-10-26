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بالفيديو.. إصابة شرطي و5 أشخاص في إطلاق نار بـ"أيداهو الأمريكية"

وسائل إعلام أمريكية: أكدت الشرطة أن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز

قالت الشرطة الأمريكية في بويز بولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة إن مركزًا تجاريًّا شهد يوم الاثنين إطلاقًا للنار.

وتفصيلاً، أوضحت الشرطة أن خمسة أشخاص وضابط شرطة أُصيبوا في إطلاق نار في المركز التجاري، وفق "روسيا اليوم".

وحسبما نشرته وسائل إعلام أمريكية، أكدت الشرطة أن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز.

ودعت قوات الأمن الناس إلى تجنب المنطقة، مؤكدة أنه ليس لديهم معلومات تشير إلى تهديدات إضافية.

ويقع مركز التسوق Boise Towne Square في أكبر مدينة في ولاية أيداهو، ويعد أكبر مركز للتسوق في المدينة.

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بالفيديو.. إصابة شرطي و5 أشخاص في إطلاق نار بـ"أيداهو الأمريكية"
سبق

قالت الشرطة الأمريكية في بويز بولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة إن مركزًا تجاريًّا شهد يوم الاثنين إطلاقًا للنار.

وتفصيلاً، أوضحت الشرطة أن خمسة أشخاص وضابط شرطة أُصيبوا في إطلاق نار في المركز التجاري، وفق "روسيا اليوم".

وحسبما نشرته وسائل إعلام أمريكية، أكدت الشرطة أن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز.

ودعت قوات الأمن الناس إلى تجنب المنطقة، مؤكدة أنه ليس لديهم معلومات تشير إلى تهديدات إضافية.

ويقع مركز التسوق Boise Towne Square في أكبر مدينة في ولاية أيداهو، ويعد أكبر مركز للتسوق في المدينة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
01:46 AM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
05:47 AM

بالفيديو.. إصابة شرطي و5 أشخاص في إطلاق نار بـ"أيداهو الأمريكية"

وسائل إعلام أمريكية: أكدت الشرطة أن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الشرطة الأمريكية في بويز بولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة إن مركزًا تجاريًّا شهد يوم الاثنين إطلاقًا للنار.

وتفصيلاً، أوضحت الشرطة أن خمسة أشخاص وضابط شرطة أُصيبوا في إطلاق نار في المركز التجاري، وفق "روسيا اليوم".

وحسبما نشرته وسائل إعلام أمريكية، أكدت الشرطة أن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز.

ودعت قوات الأمن الناس إلى تجنب المنطقة، مؤكدة أنه ليس لديهم معلومات تشير إلى تهديدات إضافية.

ويقع مركز التسوق Boise Towne Square في أكبر مدينة في ولاية أيداهو، ويعد أكبر مركز للتسوق في المدينة.

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142 مليون ..

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20 أكتوبر
11,600
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