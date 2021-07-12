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"الصحة العالمية" تحذر من هيمنة "دلتا" على العالم قريباً

"غيبريسوس" بين أن السلالة سُجلت في 104 دول

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الاثنين)، من أن الأوضاع المتعلقة بجائحة فيروس كورونا تتدهور، وأن سلالة "دلتا" ستتحول قريباً إلى النسخة المهيمنة في العالم.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده، أن الأسبوع الماضي كان الأسبوع الرابع على التوالي الذي رصد خلاله ارتفاع لعدد الإصابات بكوفيد-19 في العالم.

وأضاف أن الارتفاع سُجل في 6 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية، كما تصاعد مؤشر الوفيات بعد أن شهد تراجعاً على مدى 10 أسابيع سابقة.


وبين "غيبريسوس" أن سلالة "دلتا" لفيروس كورونا سجلت حتى الآن في 104 دول، وأنها ستصبح قريباً النسخة المهيمنة في جميع أنحاء العالم.

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"الصحة العالمية" تحذر من هيمنة "دلتا" على العالم قريباً
سبق

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الاثنين)، من أن الأوضاع المتعلقة بجائحة فيروس كورونا تتدهور، وأن سلالة "دلتا" ستتحول قريباً إلى النسخة المهيمنة في العالم.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده، أن الأسبوع الماضي كان الأسبوع الرابع على التوالي الذي رصد خلاله ارتفاع لعدد الإصابات بكوفيد-19 في العالم.

وأضاف أن الارتفاع سُجل في 6 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية، كما تصاعد مؤشر الوفيات بعد أن شهد تراجعاً على مدى 10 أسابيع سابقة.


وبين "غيبريسوس" أن سلالة "دلتا" لفيروس كورونا سجلت حتى الآن في 104 دول، وأنها ستصبح قريباً النسخة المهيمنة في جميع أنحاء العالم.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
09:30 PM

"الصحة العالمية" تحذر من هيمنة "دلتا" على العالم قريباً

"غيبريسوس" بين أن السلالة سُجلت في 104 دول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الاثنين)، من أن الأوضاع المتعلقة بجائحة فيروس كورونا تتدهور، وأن سلالة "دلتا" ستتحول قريباً إلى النسخة المهيمنة في العالم.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده، أن الأسبوع الماضي كان الأسبوع الرابع على التوالي الذي رصد خلاله ارتفاع لعدد الإصابات بكوفيد-19 في العالم.

وأضاف أن الارتفاع سُجل في 6 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية، كما تصاعد مؤشر الوفيات بعد أن شهد تراجعاً على مدى 10 أسابيع سابقة.


وبين "غيبريسوس" أن سلالة "دلتا" لفيروس كورونا سجلت حتى الآن في 104 دول، وأنها ستصبح قريباً النسخة المهيمنة في جميع أنحاء العالم.

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