قوات النظام والمليشيات الموالية لإيران تنسحب من مواقع متقدمة في دير الزور

طبقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان

انسحبت قوات النظام ومليشيات الحرس الثوري الإيراني ومليشيا الدفاع الوطني من عدة نقاط ومواقع متقدمة كانت تسيطر عليها في عمق بادية دير الزور.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له أن سبب إخلاء تلك النقاط من المقاتلين والآليات جراء الهجمات المتكررة والمتصاعدة لعناصر تنظيم "داعش" والتي كبدتهم خسائر بشرية فادحة، بالإضافة إلى تأخر وصول الدعم إليها بسبب بعدها عن الثكنات العسكرية.

وحذر المرصد من أن تنظيم "داعش" يواصل نشاطه المكثف ضمن منطقة شرق الفرات، حيث سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على غرار نشاطه ضمن منطقة غرب الفرات حيث تواجد قوات النظام والمليشيات الإيرانية.