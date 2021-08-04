النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تمنح لبنان 100 مليون دولار مساعدات جديدة

"بايدن" دعا إلى إجراء الإصلاحات

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستقدم نحو 100 مليون دولار كمساعدات إضافية إلى لبنان.

ودعا "بايدن" خلال المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي يعقد في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الحكومة اللبنانية لإجراء الإصلاحات الملحة.

في السياق ذاته، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، منح لبنان 860 مليون دولار من صندوق "حقوق السحب الخاصة"، لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، وتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تمنح لبنان 100 مليون دولار مساعدات جديدة
سبق

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستقدم نحو 100 مليون دولار كمساعدات إضافية إلى لبنان.

ودعا "بايدن" خلال المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي يعقد في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الحكومة اللبنانية لإجراء الإصلاحات الملحة.

في السياق ذاته، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، منح لبنان 860 مليون دولار من صندوق "حقوق السحب الخاصة"، لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، وتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
07:36 PM

أمريكا تمنح لبنان 100 مليون دولار مساعدات جديدة

"بايدن" دعا إلى إجراء الإصلاحات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,244

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستقدم نحو 100 مليون دولار كمساعدات إضافية إلى لبنان.

ودعا "بايدن" خلال المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي يعقد في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الحكومة اللبنانية لإجراء الإصلاحات الملحة.

في السياق ذاته، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، منح لبنان 860 مليون دولار من صندوق "حقوق السحب الخاصة"، لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، وتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,416
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,255
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,154

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة