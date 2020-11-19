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"الأهلي" يفاوض الغاني "أندري أيو" لاعب "سوانزي سيتي"

براتب أسبوعي يصل لنحو 200 ألف دولار

كشفت تقارير صحفية غانية أن إدارة النادي الأهلي قد دخلت في مفاوضات لضم اللاعب الغاني أندري أيو "31" عام لاعب سوانزي سيتي.

وبحسب ما نقلت صحيفة " afriquesports" فإن مسؤولو النادي السعودي عرضوا على اللاعب راتب أسبوعي يصل لنحو 200 ألف دولار.

وينتهي عقد اللاعب مع ناديه في 2022 وحال ضمه سيكون في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

اللاعب سبق له اللعب في مارسيليا الفرنسي وويستهام يونايتيد الإنجليزي وفنربخشة للتركي وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأهلي" يفاوض الغاني "أندري أيو" لاعب "سوانزي سيتي"
سبق

كشفت تقارير صحفية غانية أن إدارة النادي الأهلي قد دخلت في مفاوضات لضم اللاعب الغاني أندري أيو "31" عام لاعب سوانزي سيتي.

وبحسب ما نقلت صحيفة " afriquesports" فإن مسؤولو النادي السعودي عرضوا على اللاعب راتب أسبوعي يصل لنحو 200 ألف دولار.

وينتهي عقد اللاعب مع ناديه في 2022 وحال ضمه سيكون في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

اللاعب سبق له اللعب في مارسيليا الفرنسي وويستهام يونايتيد الإنجليزي وفنربخشة للتركي وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
12:31 AM

"الأهلي" يفاوض الغاني "أندري أيو" لاعب "سوانزي سيتي"

براتب أسبوعي يصل لنحو 200 ألف دولار

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية غانية أن إدارة النادي الأهلي قد دخلت في مفاوضات لضم اللاعب الغاني أندري أيو "31" عام لاعب سوانزي سيتي.

وبحسب ما نقلت صحيفة " afriquesports" فإن مسؤولو النادي السعودي عرضوا على اللاعب راتب أسبوعي يصل لنحو 200 ألف دولار.

وينتهي عقد اللاعب مع ناديه في 2022 وحال ضمه سيكون في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

اللاعب سبق له اللعب في مارسيليا الفرنسي وويستهام يونايتيد الإنجليزي وفنربخشة للتركي وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده.

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