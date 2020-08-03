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"مدني الباحة" تجدد تحذيراتها بعد "تنبيه أمطار الـ5 أيام": لا تخاطروا

أكدت اتخاذها جميع احترازات مواجهة أخطار السيول وفق المستجدات الجوية

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تحذيراتها بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة الباحة وبعض محافظاتها، كذلك نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت الموافق ١٤-١٨/ ١٢ /١٤٤١.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "يهيب الدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات.

وأضاف: "أكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، ونذكر الجميع بأننا جميعًا في خدمتهم على الرقم (٩٩٨) وعلى مدار الساعة" ، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

مديرية الدفاع المدني الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" تجدد تحذيراتها بعد "تنبيه أمطار الـ5 أيام": لا تخاطروا
سبق

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تحذيراتها بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة الباحة وبعض محافظاتها، كذلك نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت الموافق ١٤-١٨/ ١٢ /١٤٤١.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "يهيب الدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات.

وأضاف: "أكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، ونذكر الجميع بأننا جميعًا في خدمتهم على الرقم (٩٩٨) وعلى مدار الساعة" ، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
02:36 PM

"مدني الباحة" تجدد تحذيراتها بعد "تنبيه أمطار الـ5 أيام": لا تخاطروا

أكدت اتخاذها جميع احترازات مواجهة أخطار السيول وفق المستجدات الجوية

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أحمد العبدالله - الباحة
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جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تحذيراتها بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة الباحة وبعض محافظاتها، كذلك نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت الموافق ١٤-١٨/ ١٢ /١٤٤١.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "يهيب الدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات.

وأضاف: "أكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، ونذكر الجميع بأننا جميعًا في خدمتهم على الرقم (٩٩٨) وعلى مدار الساعة" ، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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