"المهيريس" مديراً عاماً لفرع الإفتاء في الشرقية

باشر فهد بن رشيد المهيريس، اليوم الأحد، مهام عمله مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية.

جاء ذلك، بتكليف من نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية الشيخ فهد العواد.

ويعد "المهيريس" من الكفاءات الإدارية في وزارة التعليم، وحصل على العديد من الدورات الإدارية داخل وخارج المملكة.

من جانبه، عبر "المهيريس" عن بالغ شكره وتقديره لمفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ونائبه للشؤون التنفيذية، على هذه الثقة.