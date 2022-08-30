"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وخباش، وثار، وحبونا).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-30
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وخباش، وثار، وحبونا).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
01:15 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وخباش، وثار، وحبونا).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.