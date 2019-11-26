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٨٠٠ زائر وزائرة يستفيدون من حملة "فضفض آن الأوان" في جدة

لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة المنتشرة حول الطب النفسي

أقيمت البارحة الأولى حملة توعوية بعنوان "فضفض آن الأوان" بجدة، مستهدفة مختلف شرائح المجتمع وأطيافه.

تسعى الحملة إلى تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة المنتشرة حول الطب النفسي، والتوعية بأهم الأمراض النفسية وكيفية التعامل معها وطرق العلاج والوقاية منها.

وانطلقت الحملة برعاية عميد كلية ابن سينا الدكتور رشاد قشقري؛ بمشاركة وتنظيم ٣٠ طالباً وطالبة من السنة الرابعة بالطب البشرى، وتحت إشراف الدكتورة أسماء سعيد.

واشتملت الفعاليات على عدة أركان تعريفية بأشهر الأمراض النفسية مثل الاكتئاب، والقلق، وركن للاستشارات النفسية، وعدة أركان ترفيهية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتضمنت الحملة مشاركة عدد من الأطباء النفسيين من مختلف القطاعات الصحية الذين أسهموا بدورهم في تقديم الاستشارات المتعلقة بالأمراض النفسية، وتغيير المفاهيم الخاطئة حول الطبيب النفسي، وضرورة المراجعة وعدم التحرج والخجل إذا تطلبت الحاجة لمنع تفاقم وتطور الحالة.

وكان هناك إقبال كبير لزوّار الحملة حيث تجاوز العدد أكثر من ٨٠٠ زائر وزائرة، وعبّروا عن مدى إعجابهم واستفادتهم من المعلومات المقدمة من خلال اللوحة الخاصة بسجل الزوّار.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية تُعنى باستقبال الاستشارات النفسية عبر مراكز الاتصال على الرقم ٩٢٠٠٣٣٣٦٠.

حملة توعوية فضفض آن الأوان الطب النفسي جدة

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٨٠٠ زائر وزائرة يستفيدون من حملة "فضفض آن الأوان" في جدة
سبق

أقيمت البارحة الأولى حملة توعوية بعنوان "فضفض آن الأوان" بجدة، مستهدفة مختلف شرائح المجتمع وأطيافه.

تسعى الحملة إلى تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة المنتشرة حول الطب النفسي، والتوعية بأهم الأمراض النفسية وكيفية التعامل معها وطرق العلاج والوقاية منها.

وانطلقت الحملة برعاية عميد كلية ابن سينا الدكتور رشاد قشقري؛ بمشاركة وتنظيم ٣٠ طالباً وطالبة من السنة الرابعة بالطب البشرى، وتحت إشراف الدكتورة أسماء سعيد.

واشتملت الفعاليات على عدة أركان تعريفية بأشهر الأمراض النفسية مثل الاكتئاب، والقلق، وركن للاستشارات النفسية، وعدة أركان ترفيهية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتضمنت الحملة مشاركة عدد من الأطباء النفسيين من مختلف القطاعات الصحية الذين أسهموا بدورهم في تقديم الاستشارات المتعلقة بالأمراض النفسية، وتغيير المفاهيم الخاطئة حول الطبيب النفسي، وضرورة المراجعة وعدم التحرج والخجل إذا تطلبت الحاجة لمنع تفاقم وتطور الحالة.

وكان هناك إقبال كبير لزوّار الحملة حيث تجاوز العدد أكثر من ٨٠٠ زائر وزائرة، وعبّروا عن مدى إعجابهم واستفادتهم من المعلومات المقدمة من خلال اللوحة الخاصة بسجل الزوّار.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية تُعنى باستقبال الاستشارات النفسية عبر مراكز الاتصال على الرقم ٩٢٠٠٣٣٣٦٠.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
01:33 PM

٨٠٠ زائر وزائرة يستفيدون من حملة "فضفض آن الأوان" في جدة

لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة المنتشرة حول الطب النفسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقيمت البارحة الأولى حملة توعوية بعنوان "فضفض آن الأوان" بجدة، مستهدفة مختلف شرائح المجتمع وأطيافه.

تسعى الحملة إلى تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة المنتشرة حول الطب النفسي، والتوعية بأهم الأمراض النفسية وكيفية التعامل معها وطرق العلاج والوقاية منها.

وانطلقت الحملة برعاية عميد كلية ابن سينا الدكتور رشاد قشقري؛ بمشاركة وتنظيم ٣٠ طالباً وطالبة من السنة الرابعة بالطب البشرى، وتحت إشراف الدكتورة أسماء سعيد.

واشتملت الفعاليات على عدة أركان تعريفية بأشهر الأمراض النفسية مثل الاكتئاب، والقلق، وركن للاستشارات النفسية، وعدة أركان ترفيهية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتضمنت الحملة مشاركة عدد من الأطباء النفسيين من مختلف القطاعات الصحية الذين أسهموا بدورهم في تقديم الاستشارات المتعلقة بالأمراض النفسية، وتغيير المفاهيم الخاطئة حول الطبيب النفسي، وضرورة المراجعة وعدم التحرج والخجل إذا تطلبت الحاجة لمنع تفاقم وتطور الحالة.

وكان هناك إقبال كبير لزوّار الحملة حيث تجاوز العدد أكثر من ٨٠٠ زائر وزائرة، وعبّروا عن مدى إعجابهم واستفادتهم من المعلومات المقدمة من خلال اللوحة الخاصة بسجل الزوّار.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية تُعنى باستقبال الاستشارات النفسية عبر مراكز الاتصال على الرقم ٩٢٠٠٣٣٣٦٠.

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