نائب محافظ المنشآت الصغيرة والمتوسطة: المملكة الأولى في التجارة الإلكترونية

قال: الوجهة القادمة ستكون الأكبر من نوعها.. وستشمل مختلف المبادرات

أكد نائب محافظ منشآت للتواصل محمد بن محمود البلوي أن ملتقى التجارة الإلكترونية حظي باهتمام رواد ورائدات الأعمال والمختصين بهذا المجال، بحضور المنشآت الوطنية التي وجدت نجاحاً في هذا المجال مثل "نعناع" و"ازهلها" و"ميستا" و"زد" و"كريم" و"أسواق دوت كوم"، بالإضافة إلى الشركات الأخرى.

وقال "البلوي": يبلغ معدّل نمو التجارة الإلكترونية عالميّاً أكثر من ٣٠٪، ونعمل في المملكة على مواكبة التطوّرات التكنولوجية التي يشهدها العالم.

وأضاف: ملتقى التجارة الإلكترونية جاء تأكيداً لاهتمام حكومة المملكة في دعم وتمكين هذا القطاع الحيوي؛ حيث إن عدد مستخدمي التطبيقات في المملكة ينمو بشكل متزايد؛ علماً بأن "منشآت" استقطبت من خلال برنامج طموح للتجارة الإلكترونية أكثر من ألف منشأة من المنشآت التي تزاول أنشطتها التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤسّس لهم متجراً إلكترونيّاً وموقعاً رسميّاً، وتقدم لهم الدعم المطلوب لمزاولة أنشطتهم بشكلٍ احترافي؛ كالتسويق وتصميم الهوية والكثير".

وأردف "البلوي": المملكة تقدمت في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD"، لتكون ضمن أبرز 10 دول في تطور مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب تقدمها في الترتيب العالمي لتحل في المركز 49 متقدمةً ثلاثة مراكز على المؤشر العام.

وتابع: الوجهة القادمة ستكون وجهةً هي الأكبر من نوعها، وستشمل مختلف المبادرات والبرامج، وستشارك بها العديد من الجهات الحكومية؛ لكونها إحدى سلسلة ملتقيات "بيبان"، والتي ستكون في الرياض.

جدير بالذكر أن الملتقى يقدم لزواره التبادل المعرفي وتناقل الخبرات واتجاهات العملاء في التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد كبير من ورش العمل والجلسات الإرشادية، ولقاءات المستشارين. ويمكِّن الملتقى لأصحاب الأعمال الاطلاع على الفرص والربط مع أصحاب أعمال آخرين "B2B"، كما يسلط الضوء على تأثيرات التكنولوجيا على الاقتصاد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص التجارة الإلكترونية المتاحة في رؤية المملكة2030؛ كما يستمر الملتقى حتى نهاية اليوم السبت.