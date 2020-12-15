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"الشورى" يوافق على تعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية

طالب هيئة "الولاية على أموال القاصرين" بإعداد برامج تطويرية

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته الثامنة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، على طلب لجنة المساهمات العقارية بتعديل آلية عملها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) في 14 / 2 / 1430هـ.

واستهدف هذا الطلب المقدّم من اللجنة رفع جودة التعامل مع تلك المساهمات وطبيعتها، وبما يحافظ على حقوق الأطراف كافة، وخصوصاً ما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب المساهمة والمساهمين.

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهما، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية.

وقال "الشورى": يجب على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية، لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يوافق على تعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية
سبق

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته الثامنة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، على طلب لجنة المساهمات العقارية بتعديل آلية عملها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) في 14 / 2 / 1430هـ.

واستهدف هذا الطلب المقدّم من اللجنة رفع جودة التعامل مع تلك المساهمات وطبيعتها، وبما يحافظ على حقوق الأطراف كافة، وخصوصاً ما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب المساهمة والمساهمين.

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهما، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية.

وقال "الشورى": يجب على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية، لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
12:32 PM

"الشورى" يوافق على تعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية

طالب هيئة "الولاية على أموال القاصرين" بإعداد برامج تطويرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الشورى، خلال جلسته الثامنة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، على طلب لجنة المساهمات العقارية بتعديل آلية عملها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) في 14 / 2 / 1430هـ.

واستهدف هذا الطلب المقدّم من اللجنة رفع جودة التعامل مع تلك المساهمات وطبيعتها، وبما يحافظ على حقوق الأطراف كافة، وخصوصاً ما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب المساهمة والمساهمين.

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهما، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية.

وقال "الشورى": يجب على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية، لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان.

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