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الكويت تسجل 969 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بـ"كورونا"

العدد الإجمالي للإصابات بلغ 388881 والوفيات 2255

سجلت الكويت 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 388881 والوفيات 2255.

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الكويت تسجل 969 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الكويت 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 388881 والوفيات 2255.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
09:01 PM

الكويت تسجل 969 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بـ"كورونا"

العدد الإجمالي للإصابات بلغ 388881 والوفيات 2255

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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سجلت الكويت 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 388881 والوفيات 2255.

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