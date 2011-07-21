الكويت تسجل 969 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بـ"كورونا"

سجلت الكويت 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 388881 والوفيات 2255.
سجلت الكويت 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 388881 والوفيات 2255.
سجلت الكويت 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 388881 والوفيات 2255.
سجلت الكويت 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 388881 والوفيات 2255.