الهلال ينشد تحقيق البرونزية للمرة الأولى بتاريخه.. والأهلي للانفراد برقم قياسي

صدام محتدم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية

يواجه فريق الهلال السعودي بطل آسيا شقيقه الأهلي المصري بطل أفريقيا، في مواجهة عربية خالصة بكأس العالم للأندية 2021 بالإمارات، يوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، وذلك على أرضية استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



ويلعب الفريقان على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعدما خسر كلاهما فرصة التواجد في النهائي؛ حيث انهزم الهلال في نصف النهائي بصعوبة ضد تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف، فيما خسر الأهلي المصري في نفس الدور أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.



ولن تكون مباراة الهلال والأهلي هامشية بل مهمة للطرفين؛ الأول بحثًا عن المركز الثالث للمرة الأولى بعدما اكتفى بالمركز الرابع في نسخة 2019 بخسارته أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح، والثاني لنيله للمرة الثالثة بعد عامي 2006 و2021.



ووصل فريقا الأهلي المصري والهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2021 لتصبح هذه المرة الأولى في تاريخ المسابقة أن يصل فريقان عربيان لهذا الدور بعد أن اقتصر الوجود العربي على فريق وحيد في بعض النسخ السابقة.



وستكون مواجهة السبت الأولى بين الفريقين في مونديال الأندية، بعدما التقيا في منافسات عربية وودية في ست مرات سابقة، حصيلتها كانت تفوق الفريق الأهلي في مباراتين مقابل مواجهة للهلال، فيما حضر التعادل في 3 مناسبات.



ويبحث الهلال عن تحقيق الميدالية البرونزية في مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، فيما يطمح الأهلي لتكرار الإنجاز للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تذوق بالفعل طعم احتلال المركز الثالث عامي 2006 و2021.



حيث يسعى الهلال لتدوين اسمه بحروف من ذهب في السجل الذهبي للبطولة العالمية، إذا تمكن من الظفر بالمركز الثالث لأول مرة في تاريخه، بعدما خسر الميدالية البرونزية في مشاركته الأولى بمونديال الأندية في نسخة 2019 بالعاصمة القطرية الدوحة، عندما تفوق عليه مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح.



في المقابل يأمل الأهلي تحقيق الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه ليكون أكثر ناد في العالم يحقق الميدالية البرونزية ويتخطى مونتيرى المكسيكي الذي يتساوى معه بتحقيق ميداليتين برونزيتين؛ حيث سبق وأن توج بالميدالية البرونزية مرتين في كأس العالم للأندية، عامي 2006 و2021 على حساب كلوب أمريكا المكسيكي وبالميراس البرازيلي، علمًا بأنه يشارك في مونديال الأندية للمرة السابعة في تاريخه.