النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الأمير محمد بن فهد تطلق الدورة الثانية لبرنامج المنح البحثية

بالتعاون مع الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية في باريس

أعلن مركز الدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية في باريس World Futures Studies Federation عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج المنح البحثية في الدراسات المستقبلية.

وسيكون باب التقديم للاستفادة من هذه المنح البحثية مفتوحاً لكل الباحثين المختصين في الدراسات المستقبلية حول العالم؛ لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الدراسات على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

وتشمل المواضيع البحثية المستهدفة: مستقبل التعليم والشباب، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مختلف المجالات البحثية المتعلقة بالدراسات المستقبلية.

وتعتبر هذه المنح البحثية جزءاً من اتفاقية التعاون بين مركز الأمير محمد للدراسات الاستشرافية والاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية.

من جهته، أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي أن إطلاق الدورة الثانية من برنامج المنح البحثية بمركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية بالجامعة، هو امتداد لنجاح الدورة الأولى من البرنامج، والذي تم بالتعاون مع الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية في باريس، مشيراً إلى أن الدورة الأولى حظيت بالعديد من النجاحات سواء من كمية المشاركات العلمية أو الشخصيات الأكاديمية التي تقدمت للمنافسة على هذه المنح.

وبيّن الدكتور "العنزي" أن الهدف الأسمى من هذا البرنامج هو تشجيع الباحثين حول العالم على تقديم العديد من الحلول لبعض المشكلات التي تواجه العالم في نطاقات البحث؛ مثل التعليم والشباب والطاقة والتكنولوجيا، إضافةً إلى الذكاء الاصطناعي، والذي نسعى معهم إلى إيجاد حلول واقعية لمختلف المشاكل ليس على المستوى المحلي فحسب، بل يمتد ذلك إلى المستويات الإقليمية والعالمية.

وأشاد بدور المركز والذي استطاع خلال هذه الفترة الوجيزة من إنشائه تحقيق العديد من الإنجازات المحلية والعالمية من بينها توقيع عقد الشراكة مع الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية، وافتتاح فرع بالجامعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما حظي المركز بتنظيم مؤتمر الدراسات المستقبلية مع منظمة الأمم المتحدة (اليونسكو) خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى جذب الباحثين حول العالم وتمكينهم للتقديم البحوث والدراسات اللازمة في هذه المجالات المستقبلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الأمير محمد بن فهد تطلق الدورة الثانية لبرنامج المنح البحثية
سبق

أعلن مركز الدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية في باريس World Futures Studies Federation عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج المنح البحثية في الدراسات المستقبلية.

وسيكون باب التقديم للاستفادة من هذه المنح البحثية مفتوحاً لكل الباحثين المختصين في الدراسات المستقبلية حول العالم؛ لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الدراسات على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

وتشمل المواضيع البحثية المستهدفة: مستقبل التعليم والشباب، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مختلف المجالات البحثية المتعلقة بالدراسات المستقبلية.

وتعتبر هذه المنح البحثية جزءاً من اتفاقية التعاون بين مركز الأمير محمد للدراسات الاستشرافية والاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية.

من جهته، أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي أن إطلاق الدورة الثانية من برنامج المنح البحثية بمركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية بالجامعة، هو امتداد لنجاح الدورة الأولى من البرنامج، والذي تم بالتعاون مع الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية في باريس، مشيراً إلى أن الدورة الأولى حظيت بالعديد من النجاحات سواء من كمية المشاركات العلمية أو الشخصيات الأكاديمية التي تقدمت للمنافسة على هذه المنح.

وبيّن الدكتور "العنزي" أن الهدف الأسمى من هذا البرنامج هو تشجيع الباحثين حول العالم على تقديم العديد من الحلول لبعض المشكلات التي تواجه العالم في نطاقات البحث؛ مثل التعليم والشباب والطاقة والتكنولوجيا، إضافةً إلى الذكاء الاصطناعي، والذي نسعى معهم إلى إيجاد حلول واقعية لمختلف المشاكل ليس على المستوى المحلي فحسب، بل يمتد ذلك إلى المستويات الإقليمية والعالمية.

وأشاد بدور المركز والذي استطاع خلال هذه الفترة الوجيزة من إنشائه تحقيق العديد من الإنجازات المحلية والعالمية من بينها توقيع عقد الشراكة مع الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية، وافتتاح فرع بالجامعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما حظي المركز بتنظيم مؤتمر الدراسات المستقبلية مع منظمة الأمم المتحدة (اليونسكو) خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى جذب الباحثين حول العالم وتمكينهم للتقديم البحوث والدراسات اللازمة في هذه المجالات المستقبلية.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
12:40 PM

جامعة الأمير محمد بن فهد تطلق الدورة الثانية لبرنامج المنح البحثية

بالتعاون مع الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية في باريس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
105

أعلن مركز الدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية في باريس World Futures Studies Federation عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج المنح البحثية في الدراسات المستقبلية.

وسيكون باب التقديم للاستفادة من هذه المنح البحثية مفتوحاً لكل الباحثين المختصين في الدراسات المستقبلية حول العالم؛ لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الدراسات على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

وتشمل المواضيع البحثية المستهدفة: مستقبل التعليم والشباب، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مختلف المجالات البحثية المتعلقة بالدراسات المستقبلية.

وتعتبر هذه المنح البحثية جزءاً من اتفاقية التعاون بين مركز الأمير محمد للدراسات الاستشرافية والاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية.

من جهته، أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي أن إطلاق الدورة الثانية من برنامج المنح البحثية بمركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية بالجامعة، هو امتداد لنجاح الدورة الأولى من البرنامج، والذي تم بالتعاون مع الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية في باريس، مشيراً إلى أن الدورة الأولى حظيت بالعديد من النجاحات سواء من كمية المشاركات العلمية أو الشخصيات الأكاديمية التي تقدمت للمنافسة على هذه المنح.

وبيّن الدكتور "العنزي" أن الهدف الأسمى من هذا البرنامج هو تشجيع الباحثين حول العالم على تقديم العديد من الحلول لبعض المشكلات التي تواجه العالم في نطاقات البحث؛ مثل التعليم والشباب والطاقة والتكنولوجيا، إضافةً إلى الذكاء الاصطناعي، والذي نسعى معهم إلى إيجاد حلول واقعية لمختلف المشاكل ليس على المستوى المحلي فحسب، بل يمتد ذلك إلى المستويات الإقليمية والعالمية.

وأشاد بدور المركز والذي استطاع خلال هذه الفترة الوجيزة من إنشائه تحقيق العديد من الإنجازات المحلية والعالمية من بينها توقيع عقد الشراكة مع الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية، وافتتاح فرع بالجامعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما حظي المركز بتنظيم مؤتمر الدراسات المستقبلية مع منظمة الأمم المتحدة (اليونسكو) خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى جذب الباحثين حول العالم وتمكينهم للتقديم البحوث والدراسات اللازمة في هذه المجالات المستقبلية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,744
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,746
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,853
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,024

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة