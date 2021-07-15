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"الجميعي": 2500حافلة لنقل الحجاج وأكثر من 26 ألف رحلة

فرز الحجاج ونقلهم لمساكنهم عبر طرق محددة ‏تبدأ من الملك فهد

‏أوضح مساعد قائد قوات أمن الحج للمرور اللواء سلمان الجميعي أن من مهام المرور لحج هذا العام تنظيم الحركة المرورية داخل العاصمة المقدسة والمشاعر وتنظيم وإدارة المواقف الداخلية وعلى مداخل العاصمة المقدسة والتحقيق في الحوادث المرورية وإدارة حركة الحافلات ‏والتحكم في تدفق المركبات إلى المنطقة المركزية.

وأضاف اللواء الجميع أنه تم هذا العام الاعتماد على النقل التردد فيما يخص الحجاج ‏وهناك ما يزيد على 2500 ألف حافلة تستخدم لنقل الحجيج أثناء قدومهم وعودتهم إلى مراكز الاستقبال ‏وكذلك داخل المشاعر عن طريق استخدام الردين ‏وهناك 26,000 رحلة داخل العاصمة المقدسة والمشاعر خلال موسم الحج.

وأردف: ‏يتم فرز الحجاج ونقلهم إلى مساكنهم عبر طرق محددة ‏تبدأ من طريق الملك فهد ‏وطريق الجوهرة ‏وطريق سوق العرب وطريق الجوهرة ‏وتكون الحركة في هذه المرحلة من اتجاه الشرق إلى الغرب ‏ويتم دخول الحافلات في وقت مبكر إلى مواقعهم في منى ‏ومنها خروجهم إلى عرفة عبر طرق محددة ومواقع معروفة ‏للذهاب ومواقع محددة للعودة حتى لا يكون هناك تعارض ‏بين الحافلات ذهاباً وعودة.

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"الجميعي": 2500حافلة لنقل الحجاج وأكثر من 26 ألف رحلة
سبق

‏أوضح مساعد قائد قوات أمن الحج للمرور اللواء سلمان الجميعي أن من مهام المرور لحج هذا العام تنظيم الحركة المرورية داخل العاصمة المقدسة والمشاعر وتنظيم وإدارة المواقف الداخلية وعلى مداخل العاصمة المقدسة والتحقيق في الحوادث المرورية وإدارة حركة الحافلات ‏والتحكم في تدفق المركبات إلى المنطقة المركزية.

وأضاف اللواء الجميع أنه تم هذا العام الاعتماد على النقل التردد فيما يخص الحجاج ‏وهناك ما يزيد على 2500 ألف حافلة تستخدم لنقل الحجيج أثناء قدومهم وعودتهم إلى مراكز الاستقبال ‏وكذلك داخل المشاعر عن طريق استخدام الردين ‏وهناك 26,000 رحلة داخل العاصمة المقدسة والمشاعر خلال موسم الحج.

وأردف: ‏يتم فرز الحجاج ونقلهم إلى مساكنهم عبر طرق محددة ‏تبدأ من طريق الملك فهد ‏وطريق الجوهرة ‏وطريق سوق العرب وطريق الجوهرة ‏وتكون الحركة في هذه المرحلة من اتجاه الشرق إلى الغرب ‏ويتم دخول الحافلات في وقت مبكر إلى مواقعهم في منى ‏ومنها خروجهم إلى عرفة عبر طرق محددة ومواقع معروفة ‏للذهاب ومواقع محددة للعودة حتى لا يكون هناك تعارض ‏بين الحافلات ذهاباً وعودة.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
08:30 PM

"الجميعي": 2500حافلة لنقل الحجاج وأكثر من 26 ألف رحلة

فرز الحجاج ونقلهم لمساكنهم عبر طرق محددة ‏تبدأ من الملك فهد

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,875

‏أوضح مساعد قائد قوات أمن الحج للمرور اللواء سلمان الجميعي أن من مهام المرور لحج هذا العام تنظيم الحركة المرورية داخل العاصمة المقدسة والمشاعر وتنظيم وإدارة المواقف الداخلية وعلى مداخل العاصمة المقدسة والتحقيق في الحوادث المرورية وإدارة حركة الحافلات ‏والتحكم في تدفق المركبات إلى المنطقة المركزية.

وأضاف اللواء الجميع أنه تم هذا العام الاعتماد على النقل التردد فيما يخص الحجاج ‏وهناك ما يزيد على 2500 ألف حافلة تستخدم لنقل الحجيج أثناء قدومهم وعودتهم إلى مراكز الاستقبال ‏وكذلك داخل المشاعر عن طريق استخدام الردين ‏وهناك 26,000 رحلة داخل العاصمة المقدسة والمشاعر خلال موسم الحج.

وأردف: ‏يتم فرز الحجاج ونقلهم إلى مساكنهم عبر طرق محددة ‏تبدأ من طريق الملك فهد ‏وطريق الجوهرة ‏وطريق سوق العرب وطريق الجوهرة ‏وتكون الحركة في هذه المرحلة من اتجاه الشرق إلى الغرب ‏ويتم دخول الحافلات في وقت مبكر إلى مواقعهم في منى ‏ومنها خروجهم إلى عرفة عبر طرق محددة ومواقع معروفة ‏للذهاب ومواقع محددة للعودة حتى لا يكون هناك تعارض ‏بين الحافلات ذهاباً وعودة.

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