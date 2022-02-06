كورونا.. مصر تسجل: 298 إصابة جديدة و58 وفاة
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 58 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن، بلغت 437350 من ضمنهم 369011 حالة تم شفاؤها، و22877 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
مصر
كورونا.. مصر تسجل: 298 إصابة جديدة و58 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-02-06
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 58 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن، بلغت 437350 من ضمنهم 369011 حالة تم شفاؤها، و22877 حالة وفاة.
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
08:29 AM
كورونا.. مصر تسجل: 298 إصابة جديدة و58 وفاة
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 58 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن، بلغت 437350 من ضمنهم 369011 حالة تم شفاؤها، و22877 حالة وفاة.