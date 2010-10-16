بدءاً من غدٍ.. إغلاق تقاطع "أبوبكر الصديق" مع "الدائري الجنوبي" بعنيزة

تنبيه من "مرور القصيم" يوافق تنفيذ المشروع مهيباً باستخدام طرق بديلة

نوّهت إدارة مرور منطقة القصيم، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة، إلى أنه سيتم إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة بدءاً من غد الأحد.

وأشارت الإدارة، عبر حساب "المرور" في "تويتر"، إلى أن إجراء الإغلاق يأتي تنفيذاً لأعمال المشروع، مهيبة بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.