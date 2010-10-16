بدءاً من غدٍ.. إغلاق تقاطع "أبوبكر الصديق" مع "الدائري الجنوبي" بعنيزة
تنبيه من "مرور القصيم" يوافق تنفيذ المشروع مهيباً باستخدام طرق بديلة
نوّهت إدارة مرور منطقة القصيم، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة، إلى أنه سيتم إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة بدءاً من غد الأحد.
وأشارت الإدارة، عبر حساب "المرور" في "تويتر"، إلى أن إجراء الإغلاق يأتي تنفيذاً لأعمال المشروع، مهيبة بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.
بدءاً من غدٍ.. إغلاق تقاطع "أبوبكر الصديق" مع "الدائري الجنوبي" بعنيزة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-16
نوّهت إدارة مرور منطقة القصيم، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة، إلى أنه سيتم إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة بدءاً من غد الأحد.
وأشارت الإدارة، عبر حساب "المرور" في "تويتر"، إلى أن إجراء الإغلاق يأتي تنفيذاً لأعمال المشروع، مهيبة بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.
16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
01:59 PM
بدءاً من غدٍ.. إغلاق تقاطع "أبوبكر الصديق" مع "الدائري الجنوبي" بعنيزة
تنبيه من "مرور القصيم" يوافق تنفيذ المشروع مهيباً باستخدام طرق بديلة
نوّهت إدارة مرور منطقة القصيم، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة، إلى أنه سيتم إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة بدءاً من غد الأحد.
وأشارت الإدارة، عبر حساب "المرور" في "تويتر"، إلى أن إجراء الإغلاق يأتي تنفيذاً لأعمال المشروع، مهيبة بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.