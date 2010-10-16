النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدءاً من غدٍ.. إغلاق تقاطع "أبوبكر الصديق" مع "الدائري الجنوبي" بعنيزة

تنبيه من "مرور القصيم" يوافق تنفيذ المشروع مهيباً باستخدام طرق بديلة

نوّهت إدارة مرور منطقة القصيم، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة، إلى أنه سيتم إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة بدءاً من غد الأحد.

وأشارت الإدارة، عبر حساب "المرور" في "تويتر"، إلى أن إجراء الإغلاق يأتي تنفيذاً لأعمال المشروع، مهيبة بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدءاً من غدٍ.. إغلاق تقاطع "أبوبكر الصديق" مع "الدائري الجنوبي" بعنيزة
سبق

نوّهت إدارة مرور منطقة القصيم، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة، إلى أنه سيتم إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة بدءاً من غد الأحد.

وأشارت الإدارة، عبر حساب "المرور" في "تويتر"، إلى أن إجراء الإغلاق يأتي تنفيذاً لأعمال المشروع، مهيبة بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
01:59 PM

بدءاً من غدٍ.. إغلاق تقاطع "أبوبكر الصديق" مع "الدائري الجنوبي" بعنيزة

تنبيه من "مرور القصيم" يوافق تنفيذ المشروع مهيباً باستخدام طرق بديلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
501

نوّهت إدارة مرور منطقة القصيم، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة، إلى أنه سيتم إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة بدءاً من غد الأحد.

وأشارت الإدارة، عبر حساب "المرور" في "تويتر"، إلى أن إجراء الإغلاق يأتي تنفيذاً لأعمال المشروع، مهيبة بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,542
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,919
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,049
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,673

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة