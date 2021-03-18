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" الشهري": ولي العهد نقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة عبر رؤية طموحة

خلال محاضرة نظمتها جامعة الباحة عن "جودة الحياة وعلاقتها بتقدير الذات"

نظمت جامعة الباحة، ممثلة بلجنة إدارة المسؤولية الاجتماعية بكلية العلوم والآداب ببلجرشي، محاضرة علمية قدمتها وكيلة عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الباحة، الدكتورة خلود محمد الشهري، بعنوان: "جودة الحياة وعلاقتها بتقدير الذات"، ضمن المناشط العلمية للجامعة .

وناقشت الدكتورة "الشهري" خلال المحاضرة محاور عدة منها: تقدير الذات كمثالٍ للبعد الذاتي الذي يعد المؤشر الأول لقياس جودة الحياة، ومدى انعكاس ذلك على التنمية الاقتصادية باعتبار الفرد اللبنة الأولى لبناء المجتمع.

واستعرضت "الشهري" برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠ التابع لرؤية المملكة ٢٠٣٠ كأنموذج للبعد الموضوعي، وهو المؤشر الثاني لقياس جودة الحياة والمشتمل على مجموعة من المعايير من ضمنها التعليم ومستوى المعيشة والصحة النفسية والبدنية.

وبينت الدكتورة "الشهري" خلال المحاضرة ما حققته المشاريع التي أطلقها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- من تحسينات واضحة على جودة حياة المواطن والمقيم، كاستحداث الهيئة العامة للترفيه، ومشروع نيوم، ومشروع ذا لاين، وغيرها من المشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية التي جعلت المملكة من مصاف الدول المتقدمة.

ونوهت الدكتور "الشهري" في ختام محاضرتها بالجهود العظيمة التي يبذلها سمو ولي العهد، مشيرة إلى أن الجميع لمس القفزات الكبيرة في مختلف المجالات التي شهدتها بلادنا وبوقت وجيز .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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" الشهري": ولي العهد نقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة عبر رؤية طموحة
سبق

نظمت جامعة الباحة، ممثلة بلجنة إدارة المسؤولية الاجتماعية بكلية العلوم والآداب ببلجرشي، محاضرة علمية قدمتها وكيلة عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الباحة، الدكتورة خلود محمد الشهري، بعنوان: "جودة الحياة وعلاقتها بتقدير الذات"، ضمن المناشط العلمية للجامعة .

وناقشت الدكتورة "الشهري" خلال المحاضرة محاور عدة منها: تقدير الذات كمثالٍ للبعد الذاتي الذي يعد المؤشر الأول لقياس جودة الحياة، ومدى انعكاس ذلك على التنمية الاقتصادية باعتبار الفرد اللبنة الأولى لبناء المجتمع.

واستعرضت "الشهري" برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠ التابع لرؤية المملكة ٢٠٣٠ كأنموذج للبعد الموضوعي، وهو المؤشر الثاني لقياس جودة الحياة والمشتمل على مجموعة من المعايير من ضمنها التعليم ومستوى المعيشة والصحة النفسية والبدنية.

وبينت الدكتورة "الشهري" خلال المحاضرة ما حققته المشاريع التي أطلقها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- من تحسينات واضحة على جودة حياة المواطن والمقيم، كاستحداث الهيئة العامة للترفيه، ومشروع نيوم، ومشروع ذا لاين، وغيرها من المشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية التي جعلت المملكة من مصاف الدول المتقدمة.

ونوهت الدكتور "الشهري" في ختام محاضرتها بالجهود العظيمة التي يبذلها سمو ولي العهد، مشيرة إلى أن الجميع لمس القفزات الكبيرة في مختلف المجالات التي شهدتها بلادنا وبوقت وجيز .

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
04:30 PM

" الشهري": ولي العهد نقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة عبر رؤية طموحة

خلال محاضرة نظمتها جامعة الباحة عن "جودة الحياة وعلاقتها بتقدير الذات"

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عبدالله العنزي - الرياض
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نظمت جامعة الباحة، ممثلة بلجنة إدارة المسؤولية الاجتماعية بكلية العلوم والآداب ببلجرشي، محاضرة علمية قدمتها وكيلة عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الباحة، الدكتورة خلود محمد الشهري، بعنوان: "جودة الحياة وعلاقتها بتقدير الذات"، ضمن المناشط العلمية للجامعة .

وناقشت الدكتورة "الشهري" خلال المحاضرة محاور عدة منها: تقدير الذات كمثالٍ للبعد الذاتي الذي يعد المؤشر الأول لقياس جودة الحياة، ومدى انعكاس ذلك على التنمية الاقتصادية باعتبار الفرد اللبنة الأولى لبناء المجتمع.

واستعرضت "الشهري" برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠ التابع لرؤية المملكة ٢٠٣٠ كأنموذج للبعد الموضوعي، وهو المؤشر الثاني لقياس جودة الحياة والمشتمل على مجموعة من المعايير من ضمنها التعليم ومستوى المعيشة والصحة النفسية والبدنية.

وبينت الدكتورة "الشهري" خلال المحاضرة ما حققته المشاريع التي أطلقها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- من تحسينات واضحة على جودة حياة المواطن والمقيم، كاستحداث الهيئة العامة للترفيه، ومشروع نيوم، ومشروع ذا لاين، وغيرها من المشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية التي جعلت المملكة من مصاف الدول المتقدمة.

ونوهت الدكتور "الشهري" في ختام محاضرتها بالجهود العظيمة التي يبذلها سمو ولي العهد، مشيرة إلى أن الجميع لمس القفزات الكبيرة في مختلف المجالات التي شهدتها بلادنا وبوقت وجيز .

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