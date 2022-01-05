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"قطان" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية رواندا

ناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عبر اتصال هاتفي

أجرى وزير الدولة لشؤون الدولة الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في رواندا الدكتور فنسنت بيروتا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قطان" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية رواندا
سبق

أجرى وزير الدولة لشؤون الدولة الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في رواندا الدكتور فنسنت بيروتا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:55 PM

"قطان" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية رواندا

ناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عبر اتصال هاتفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير الدولة لشؤون الدولة الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في رواندا الدكتور فنسنت بيروتا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,252
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201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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