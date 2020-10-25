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جازان.. أكثر من 116 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"

الأولى تستقبل مَن يعانون أعراض "كورونا" والأخرى أجرت 76729 مسحة

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـعدد 116041 مستفيداً، منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 39312 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 76729 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يعانون أعراض كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق"، دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. أكثر من 116 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـعدد 116041 مستفيداً، منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 39312 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 76729 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يعانون أعراض كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق"، دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
10:49 AM

جازان.. أكثر من 116 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"

الأولى تستقبل مَن يعانون أعراض "كورونا" والأخرى أجرت 76729 مسحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـعدد 116041 مستفيداً، منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 39312 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 76729 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يعانون أعراض كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق"، دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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