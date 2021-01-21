الاتفاق يواصل تحضيراته للأهلي.. والمالكي وأزارو يواجهان الإعلام

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الخميس على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحضيرًا لمواجهة الأهلي عند الساعة 8:10 من مساء يوم الأحد المقبل.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين استرجاعية للمجموعة التي خاضت مواجهة الرائد، تخللها تدريب بكرة القدم على شبكة الطائرة، فيما أدى بقية اللاعبين تمارين لياقية بالكرة؛ ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب، وشهد التدريب انتظام المهاجم السنغالي سليمان دوكارا في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي منعته من المشاركة في مباراة الرائد الماضية.

من جهة أخرى يعقد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي إلى جانب المهاجم المغربي وليد أزارو مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة الـ4:30 من مساء يوم غدٍ الجمعة في قاعة المؤتمرات بالنادي، للحديث عن مواجهة الاتفاق مع نظيره في النادي الأهلي ضمن مواجهات الجولة الـ15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020-2021.