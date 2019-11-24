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رئيس الاتحاد الآسيوي: الهلال له دور في إلهام اللاعبين والفرق في كل أرجاء القارة

قدم التهنئة للنادي السعودي بمناسبة تحقيقه لقب دوري الأبطال

قدم سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التهنئة لنادي الهلال السعودي بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2021، مبينًا أن النادي يملك سجلاً مميزًا في دوري الأبطال.


وقال سلمان في تصريحات صحفية: "باسم عموم أسرة كرة القدم الآسيوية أتقدم بالتهنئة القلبية إلى نادي الهلال الذي حقق إنجازًا تاريخيًا من خلال فوزه في هذا النهائي، والذي قدم عروضًا مميزة طوال البطولة".


وتابع : «الهلال يمتلك سجلاً مميزًا في دوري أبطال آسيا، وهذا الإنجاز الجديد يعد دليلاً إضافيًا للجميع أن العمل المتواصل خلف الأضواء يقود إلى تحقيق النجاح، وأنا واثق بأن هذه النجاحات التي حققها الفريق سيكون لها دور بإلهام اللاعبين والفرق في كل أرجاء القارة».


واختتم الرئيس الآسيوي تصريحاته قائلاً: «يجب أن نقدم تحية كبيرة للجماهير الآسيوية المتحمسة، والتي تواصل التفاعل بأرقام قياسية في كل عام، وكذلك الطواقم الطبية والحكام والعاملين في وسائل الإعلام وشركائنا التجاريين والإعلاميين وكل أطراف اللعبة، على عملهم بشكل جماعي وإيمانهم بطموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إقامة بطولات على مستوى عالمي».

وفاز الهلال باللقب القاري بعدما تغلب على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي 2-0 ، أمس الثلاثاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس الاتحاد الآسيوي: الهلال له دور في إلهام اللاعبين والفرق في كل أرجاء القارة
سبق

قدم سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التهنئة لنادي الهلال السعودي بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2021، مبينًا أن النادي يملك سجلاً مميزًا في دوري الأبطال.


وقال سلمان في تصريحات صحفية: "باسم عموم أسرة كرة القدم الآسيوية أتقدم بالتهنئة القلبية إلى نادي الهلال الذي حقق إنجازًا تاريخيًا من خلال فوزه في هذا النهائي، والذي قدم عروضًا مميزة طوال البطولة".


وتابع : «الهلال يمتلك سجلاً مميزًا في دوري أبطال آسيا، وهذا الإنجاز الجديد يعد دليلاً إضافيًا للجميع أن العمل المتواصل خلف الأضواء يقود إلى تحقيق النجاح، وأنا واثق بأن هذه النجاحات التي حققها الفريق سيكون لها دور بإلهام اللاعبين والفرق في كل أرجاء القارة».


واختتم الرئيس الآسيوي تصريحاته قائلاً: «يجب أن نقدم تحية كبيرة للجماهير الآسيوية المتحمسة، والتي تواصل التفاعل بأرقام قياسية في كل عام، وكذلك الطواقم الطبية والحكام والعاملين في وسائل الإعلام وشركائنا التجاريين والإعلاميين وكل أطراف اللعبة، على عملهم بشكل جماعي وإيمانهم بطموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إقامة بطولات على مستوى عالمي».

وفاز الهلال باللقب القاري بعدما تغلب على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي 2-0 ، أمس الثلاثاء.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
01:08 AM

رئيس الاتحاد الآسيوي: الهلال له دور في إلهام اللاعبين والفرق في كل أرجاء القارة

قدم التهنئة للنادي السعودي بمناسبة تحقيقه لقب دوري الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التهنئة لنادي الهلال السعودي بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2021، مبينًا أن النادي يملك سجلاً مميزًا في دوري الأبطال.


وقال سلمان في تصريحات صحفية: "باسم عموم أسرة كرة القدم الآسيوية أتقدم بالتهنئة القلبية إلى نادي الهلال الذي حقق إنجازًا تاريخيًا من خلال فوزه في هذا النهائي، والذي قدم عروضًا مميزة طوال البطولة".


وتابع : «الهلال يمتلك سجلاً مميزًا في دوري أبطال آسيا، وهذا الإنجاز الجديد يعد دليلاً إضافيًا للجميع أن العمل المتواصل خلف الأضواء يقود إلى تحقيق النجاح، وأنا واثق بأن هذه النجاحات التي حققها الفريق سيكون لها دور بإلهام اللاعبين والفرق في كل أرجاء القارة».


واختتم الرئيس الآسيوي تصريحاته قائلاً: «يجب أن نقدم تحية كبيرة للجماهير الآسيوية المتحمسة، والتي تواصل التفاعل بأرقام قياسية في كل عام، وكذلك الطواقم الطبية والحكام والعاملين في وسائل الإعلام وشركائنا التجاريين والإعلاميين وكل أطراف اللعبة، على عملهم بشكل جماعي وإيمانهم بطموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إقامة بطولات على مستوى عالمي».

وفاز الهلال باللقب القاري بعدما تغلب على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي 2-0 ، أمس الثلاثاء.

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