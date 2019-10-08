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عاصفة غبارية تضرب جدة وتوقعات باستمرارها للغد.. ولا تعليق للدراسة

تسببت في تدني الرؤية الأفقية.. وأولياء الأمور يطالبون بحماية أبنائهم

ضربت عاصفة غبارية محافظة جدة عصر أمس الاثنين، ولازالت مستمرة حتى فجر اليوم الثلاثاء، وتسببت في تدني الرؤية الأفقية إلى مستويات منخفضة للغاية.

وفي التفاصيل، أكد لسبق حسين القحطاني المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة أن الغبار سيستمر حتى الغد.

في نفس السياق، استغرب الأهالي عدم تعليق الدراسة في ظل الأجواء غير الصحية التي تشهدها المحافظة، وسط صمت غريب من إدارة تعليم جدة حتى ساعة كتابة الخبر عند الساعة 12 صباحاً.

وطالب أولياء أمور الطلاب بأن يتم حماية أبنائهم من خلال تعليق الدراسة، مؤكدين أن استمرار الغبار للغد يعني استحالة وصولهم لمدارسهم التي ستتأثر بلا شك بهذه الموجة الشرسة للغبار.

جدة عاصفة غبار الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني تعليق الدراسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عاصفة غبارية تضرب جدة وتوقعات باستمرارها للغد.. ولا تعليق للدراسة
سبق

ضربت عاصفة غبارية محافظة جدة عصر أمس الاثنين، ولازالت مستمرة حتى فجر اليوم الثلاثاء، وتسببت في تدني الرؤية الأفقية إلى مستويات منخفضة للغاية.

وفي التفاصيل، أكد لسبق حسين القحطاني المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة أن الغبار سيستمر حتى الغد.

في نفس السياق، استغرب الأهالي عدم تعليق الدراسة في ظل الأجواء غير الصحية التي تشهدها المحافظة، وسط صمت غريب من إدارة تعليم جدة حتى ساعة كتابة الخبر عند الساعة 12 صباحاً.

وطالب أولياء أمور الطلاب بأن يتم حماية أبنائهم من خلال تعليق الدراسة، مؤكدين أن استمرار الغبار للغد يعني استحالة وصولهم لمدارسهم التي ستتأثر بلا شك بهذه الموجة الشرسة للغبار.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
12:34 AM

عاصفة غبارية تضرب جدة وتوقعات باستمرارها للغد.. ولا تعليق للدراسة

تسببت في تدني الرؤية الأفقية.. وأولياء الأمور يطالبون بحماية أبنائهم

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محمد حضاض - جدة
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4,886

ضربت عاصفة غبارية محافظة جدة عصر أمس الاثنين، ولازالت مستمرة حتى فجر اليوم الثلاثاء، وتسببت في تدني الرؤية الأفقية إلى مستويات منخفضة للغاية.

وفي التفاصيل، أكد لسبق حسين القحطاني المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة أن الغبار سيستمر حتى الغد.

في نفس السياق، استغرب الأهالي عدم تعليق الدراسة في ظل الأجواء غير الصحية التي تشهدها المحافظة، وسط صمت غريب من إدارة تعليم جدة حتى ساعة كتابة الخبر عند الساعة 12 صباحاً.

وطالب أولياء أمور الطلاب بأن يتم حماية أبنائهم من خلال تعليق الدراسة، مؤكدين أن استمرار الغبار للغد يعني استحالة وصولهم لمدارسهم التي ستتأثر بلا شك بهذه الموجة الشرسة للغبار.

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