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موقع موحد للحصول على تأشيرة الدخول وحجز الفنادق والتذاكر.. 3 مدن تستضيف كأس آسيا 2027

وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يزور السعودية

قال إبراهيم القاسم المدير التنفيذي لملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027: إن وفداً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيزور السعودية، الجمعة؛ من أجل الوقوف على ملف استضافتها، مشيراً إلى أن مدن الرياض وجدة والدمام هي من ستستضيف مباريات البطولة القارية حال فوز الملف السعودي.

وزاد القاسم في حديثه خلال المؤتمر الصحفي لاستضافة كأس آسيا: "اللجنة المسؤولة عن ملف الاستضافة حددت 3 مدن من أجل استضافة المباريات، وهي الرياض وجدة والدمام؛ حيث بدأنا العمل في إنشاء 3 ملاعب رياضية؛ 2 منها في الرياض وهي ملعب في شمال الرياض وملعب القدية، وملعب واحد في الدمام، وجميع هذه الملاعب ستكون بلا مضمار، كما سيتم إنشاء عدد كبير من ملاعب التدريب للبطولة".

وأعلن المدير التنفيذي لملف الاستضافة عن موقع موحد للحصول على تأشيرة الدخول للسعودية وحجز الفنادق والتذاكر قبل انطلاق البطولة.

وتتنافس السعودية مع كل من الهند وإيران وقطر لاستضافة البطولة القارية لعام 2027 .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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موقع موحد للحصول على تأشيرة الدخول وحجز الفنادق والتذاكر.. 3 مدن تستضيف كأس آسيا 2027
سبق

قال إبراهيم القاسم المدير التنفيذي لملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027: إن وفداً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيزور السعودية، الجمعة؛ من أجل الوقوف على ملف استضافتها، مشيراً إلى أن مدن الرياض وجدة والدمام هي من ستستضيف مباريات البطولة القارية حال فوز الملف السعودي.

وزاد القاسم في حديثه خلال المؤتمر الصحفي لاستضافة كأس آسيا: "اللجنة المسؤولة عن ملف الاستضافة حددت 3 مدن من أجل استضافة المباريات، وهي الرياض وجدة والدمام؛ حيث بدأنا العمل في إنشاء 3 ملاعب رياضية؛ 2 منها في الرياض وهي ملعب في شمال الرياض وملعب القدية، وملعب واحد في الدمام، وجميع هذه الملاعب ستكون بلا مضمار، كما سيتم إنشاء عدد كبير من ملاعب التدريب للبطولة".

وأعلن المدير التنفيذي لملف الاستضافة عن موقع موحد للحصول على تأشيرة الدخول للسعودية وحجز الفنادق والتذاكر قبل انطلاق البطولة.

وتتنافس السعودية مع كل من الهند وإيران وقطر لاستضافة البطولة القارية لعام 2027 .

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
06:30 PM

موقع موحد للحصول على تأشيرة الدخول وحجز الفنادق والتذاكر.. 3 مدن تستضيف كأس آسيا 2027

وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يزور السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,023

قال إبراهيم القاسم المدير التنفيذي لملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027: إن وفداً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيزور السعودية، الجمعة؛ من أجل الوقوف على ملف استضافتها، مشيراً إلى أن مدن الرياض وجدة والدمام هي من ستستضيف مباريات البطولة القارية حال فوز الملف السعودي.

وزاد القاسم في حديثه خلال المؤتمر الصحفي لاستضافة كأس آسيا: "اللجنة المسؤولة عن ملف الاستضافة حددت 3 مدن من أجل استضافة المباريات، وهي الرياض وجدة والدمام؛ حيث بدأنا العمل في إنشاء 3 ملاعب رياضية؛ 2 منها في الرياض وهي ملعب في شمال الرياض وملعب القدية، وملعب واحد في الدمام، وجميع هذه الملاعب ستكون بلا مضمار، كما سيتم إنشاء عدد كبير من ملاعب التدريب للبطولة".

وأعلن المدير التنفيذي لملف الاستضافة عن موقع موحد للحصول على تأشيرة الدخول للسعودية وحجز الفنادق والتذاكر قبل انطلاق البطولة.

وتتنافس السعودية مع كل من الهند وإيران وقطر لاستضافة البطولة القارية لعام 2027 .

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