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يعود لأرض الوطن غدًا.. الأخضر الأولمبي يختتم معسكر ماربيا

يدشّن المرحلة الخامسة في 23 من الشهر الجاري

أنهى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين، معسكره الإعدادي الذي احتضنته مدينة ماربيا الإسبانية، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، المقرر إقامتها أواخر شهر يوليو المقبل.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية صباح اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، أدّوا خلالها مناورةً طبّقوا خلالها الأهداف التكتيكية، أعقب ذلك مران على الكرات العرضية.

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب إلى المملكة صباح يوم غدٍ الثلاثاء، على أن تدشّن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد للأولمبياد بمعسكر داخلي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

يُذكر أن "الأخضر " يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يعود لأرض الوطن غدًا.. الأخضر الأولمبي يختتم معسكر ماربيا
سبق

أنهى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين، معسكره الإعدادي الذي احتضنته مدينة ماربيا الإسبانية، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، المقرر إقامتها أواخر شهر يوليو المقبل.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية صباح اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، أدّوا خلالها مناورةً طبّقوا خلالها الأهداف التكتيكية، أعقب ذلك مران على الكرات العرضية.

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب إلى المملكة صباح يوم غدٍ الثلاثاء، على أن تدشّن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد للأولمبياد بمعسكر داخلي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

يُذكر أن "الأخضر " يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
05:37 PM

يعود لأرض الوطن غدًا.. الأخضر الأولمبي يختتم معسكر ماربيا

يدشّن المرحلة الخامسة في 23 من الشهر الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين، معسكره الإعدادي الذي احتضنته مدينة ماربيا الإسبانية، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، المقرر إقامتها أواخر شهر يوليو المقبل.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية صباح اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، أدّوا خلالها مناورةً طبّقوا خلالها الأهداف التكتيكية، أعقب ذلك مران على الكرات العرضية.

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب إلى المملكة صباح يوم غدٍ الثلاثاء، على أن تدشّن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد للأولمبياد بمعسكر داخلي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

يُذكر أن "الأخضر " يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

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