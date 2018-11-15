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"صحة الشرقية" تحتفل باليوم العالمي للجودة

تحت شعار: "الجودة مسألة ثقة"

احتفلت إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة الشرقية، بيوم الجودة العالمي، تحت شاعر: "الجودة مسألة ثقة".

أقيم الاحتفال بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، صباح يوم الخميس، وحضره مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالإنابة، الدكتور عبدالكريم العبدالكريم.

تضمنت فعالية الاحتفال معرضًا اشتمل على 14 ركنًا، شارك فيها سبعة مستشفيات، وسبع إدارات، عرضت المشاريع المطروحة للمستشفيات وعمل الإدارات ذات العلاقة بالجودة، عبر مراحل تحسين الجودة وسلامة المرضى بمستشفيات صحة الشرقية، والذي انعكس على مصلحة المرضى والمراجعين.

وتلا المعرض مبادرة من إدارة الجودة بتكريم المستشفيات والإدارات والأقسام بالمديرية، الذين فعلوا معايير وأدوات الجودة، وكان من مخرجاتها عدد من مشاريع التحسين بالجودة وسرعة الوصول إليها.

ومن الجهات التي قدمت مشاريع تحسين وتم تكريمها: مجمع الدمام الطبي، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى الجبيل العام.

وتم تكريم المستشفيات التي حصلت على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2018م: مستشفى الخفجي العام، مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب.

يذكر أن المستشفيات التي شاركت بأركان المعرض: مجمع الدمام الطبي، مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى الجبيل العام، ومستشفى صفوى العام، ومستشفى بقيق العام، وشارك فيه عدد من إدارات صحة الشرقية: إدارة الرعاية الصيدلانية، وإدارة التغذية، إدارة الهيئة الطبية، وإدارة الشؤون الأكاديمية، وإدارة المراجعة الإكلينيكية، وإدارة المركز الإقليمي لمراقبة السموم، وقسم تقييم الأداء.

واختتمت فعالية الاحتفال بمحاضرات قدمها مختصون في الجودة تناسبت مع شعار يوم الجودة لهذا العام "الجودة مسألة ثقة".

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"صحة الشرقية" تحتفل باليوم العالمي للجودة
سبق

احتفلت إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة الشرقية، بيوم الجودة العالمي، تحت شاعر: "الجودة مسألة ثقة".

أقيم الاحتفال بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، صباح يوم الخميس، وحضره مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالإنابة، الدكتور عبدالكريم العبدالكريم.

تضمنت فعالية الاحتفال معرضًا اشتمل على 14 ركنًا، شارك فيها سبعة مستشفيات، وسبع إدارات، عرضت المشاريع المطروحة للمستشفيات وعمل الإدارات ذات العلاقة بالجودة، عبر مراحل تحسين الجودة وسلامة المرضى بمستشفيات صحة الشرقية، والذي انعكس على مصلحة المرضى والمراجعين.

وتلا المعرض مبادرة من إدارة الجودة بتكريم المستشفيات والإدارات والأقسام بالمديرية، الذين فعلوا معايير وأدوات الجودة، وكان من مخرجاتها عدد من مشاريع التحسين بالجودة وسرعة الوصول إليها.

ومن الجهات التي قدمت مشاريع تحسين وتم تكريمها: مجمع الدمام الطبي، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى الجبيل العام.

وتم تكريم المستشفيات التي حصلت على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2018م: مستشفى الخفجي العام، مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب.

يذكر أن المستشفيات التي شاركت بأركان المعرض: مجمع الدمام الطبي، مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى الجبيل العام، ومستشفى صفوى العام، ومستشفى بقيق العام، وشارك فيه عدد من إدارات صحة الشرقية: إدارة الرعاية الصيدلانية، وإدارة التغذية، إدارة الهيئة الطبية، وإدارة الشؤون الأكاديمية، وإدارة المراجعة الإكلينيكية، وإدارة المركز الإقليمي لمراقبة السموم، وقسم تقييم الأداء.

واختتمت فعالية الاحتفال بمحاضرات قدمها مختصون في الجودة تناسبت مع شعار يوم الجودة لهذا العام "الجودة مسألة ثقة".

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
05:29 PM

"صحة الشرقية" تحتفل باليوم العالمي للجودة

تحت شعار: "الجودة مسألة ثقة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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احتفلت إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة الشرقية، بيوم الجودة العالمي، تحت شاعر: "الجودة مسألة ثقة".

أقيم الاحتفال بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، صباح يوم الخميس، وحضره مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالإنابة، الدكتور عبدالكريم العبدالكريم.

تضمنت فعالية الاحتفال معرضًا اشتمل على 14 ركنًا، شارك فيها سبعة مستشفيات، وسبع إدارات، عرضت المشاريع المطروحة للمستشفيات وعمل الإدارات ذات العلاقة بالجودة، عبر مراحل تحسين الجودة وسلامة المرضى بمستشفيات صحة الشرقية، والذي انعكس على مصلحة المرضى والمراجعين.

وتلا المعرض مبادرة من إدارة الجودة بتكريم المستشفيات والإدارات والأقسام بالمديرية، الذين فعلوا معايير وأدوات الجودة، وكان من مخرجاتها عدد من مشاريع التحسين بالجودة وسرعة الوصول إليها.

ومن الجهات التي قدمت مشاريع تحسين وتم تكريمها: مجمع الدمام الطبي، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى الجبيل العام.

وتم تكريم المستشفيات التي حصلت على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2018م: مستشفى الخفجي العام، مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب.

يذكر أن المستشفيات التي شاركت بأركان المعرض: مجمع الدمام الطبي، مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى الجبيل العام، ومستشفى صفوى العام، ومستشفى بقيق العام، وشارك فيه عدد من إدارات صحة الشرقية: إدارة الرعاية الصيدلانية، وإدارة التغذية، إدارة الهيئة الطبية، وإدارة الشؤون الأكاديمية، وإدارة المراجعة الإكلينيكية، وإدارة المركز الإقليمي لمراقبة السموم، وقسم تقييم الأداء.

واختتمت فعالية الاحتفال بمحاضرات قدمها مختصون في الجودة تناسبت مع شعار يوم الجودة لهذا العام "الجودة مسألة ثقة".

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