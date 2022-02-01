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مذكرة تفاهم تعزز التعاون بين "الموارد البشرية" وصندوق الشهداء

تهدف إلى دعم الدور التنموي والاجتماعي وتفعيل دور القطاع غير الربحي

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؛ حيث مثّل الوزارة في توقيع المذكرة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "لقطاع التنمية" ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، ومن جانب الصندوق مستشار وزير الداخلية الأمين العام الدكتور ساعد بن خضر الحارثي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الدور التنموي والاجتماعي للطرفين من خلال التعاون في تقديم يد العون والرعاية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وفقًا لاختصاصات الطرفين وأدوارهما، وتفعيل دور القطاع غير الربحي في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال البرامج والمشاريع التي يقيمها القطاع، وإتاحة الفرصة لمستفيدي الصندوق الاستفادة منها.

ويأتي توقيع الاتفاقية بين الوزارة والصندوق في إطار تحقيق رؤية الطرفين الإستراتيجية، والوصول إلى أعلى مستويات التعاون بينها وبين جميع قطاعات الدولة وجهاتها ومؤسساتها؛ وفق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030.

الموارد البشرية صندوق الشهداء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تفاهم تعزز التعاون بين "الموارد البشرية" وصندوق الشهداء
سبق

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؛ حيث مثّل الوزارة في توقيع المذكرة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "لقطاع التنمية" ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، ومن جانب الصندوق مستشار وزير الداخلية الأمين العام الدكتور ساعد بن خضر الحارثي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الدور التنموي والاجتماعي للطرفين من خلال التعاون في تقديم يد العون والرعاية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وفقًا لاختصاصات الطرفين وأدوارهما، وتفعيل دور القطاع غير الربحي في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال البرامج والمشاريع التي يقيمها القطاع، وإتاحة الفرصة لمستفيدي الصندوق الاستفادة منها.

ويأتي توقيع الاتفاقية بين الوزارة والصندوق في إطار تحقيق رؤية الطرفين الإستراتيجية، والوصول إلى أعلى مستويات التعاون بينها وبين جميع قطاعات الدولة وجهاتها ومؤسساتها؛ وفق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
05:58 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:46 PM

مذكرة تفاهم تعزز التعاون بين "الموارد البشرية" وصندوق الشهداء

تهدف إلى دعم الدور التنموي والاجتماعي وتفعيل دور القطاع غير الربحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؛ حيث مثّل الوزارة في توقيع المذكرة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "لقطاع التنمية" ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، ومن جانب الصندوق مستشار وزير الداخلية الأمين العام الدكتور ساعد بن خضر الحارثي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الدور التنموي والاجتماعي للطرفين من خلال التعاون في تقديم يد العون والرعاية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وفقًا لاختصاصات الطرفين وأدوارهما، وتفعيل دور القطاع غير الربحي في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال البرامج والمشاريع التي يقيمها القطاع، وإتاحة الفرصة لمستفيدي الصندوق الاستفادة منها.

ويأتي توقيع الاتفاقية بين الوزارة والصندوق في إطار تحقيق رؤية الطرفين الإستراتيجية، والوصول إلى أعلى مستويات التعاون بينها وبين جميع قطاعات الدولة وجهاتها ومؤسساتها؛ وفق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030.

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