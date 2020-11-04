"الحقيل": مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تخدم سوق العمل

أكد أنها ستحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتدعم التنافسية

قال وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تخدم سوق العمل السعودي وتطور آلياته وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دولياً.

وقال "الحقيل"، إنها ستحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستقدم خدمات رئيسة تسهم في دعم التنافسية وتعزيزها.

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق اليوم، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة وتطوير آليات الخروج النهائي.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في تاريخ 14 مارس المقبل من عام 2021م.