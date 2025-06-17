النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان .. "الزراعة" تطلق مبادرة لجمع بذور شجرة الضبر بالعارضة

بهدف حمايتها من الاندثار بسبب الزحف والتوسع العمراني

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، مبادرة لجمع بذور شجرة الضبر المعمرة منذ أكثر من ثلاثة قرون بالمناطق شبه الجبلية جنوب السعودية؛ بهدف حمايتها من الاندثار بسبب الزحف والتوسع العمراني الذي أدى إلى اقتلاع العشرات منها.

وكانت وزارة الزراعة وضعت قائمة بأهم النباتات المحلية الملائمة لتشجير الحدائق والشوارع والأفنية والساحات ومداخل المدن، حيت جاءت شجرة الضبر ضمن القائمة.

ودشن وزير البيئة والمياه والزراعة، في وقت سابق، حملة تشجير تهدف لزراعة أربعة ملايين شجرة بحلول العام 2020م في مختلف المناطق منها 350 ألف شجرة من أشجار الضبر والسدر والأراك الذي تشتهر به منطقة جازان حتى حلول العام 2020م.

وعزا عدد من "السكان" أسباب تناقص شجر "الضبر"، الذي يتميز بالضخامة، خلال العشرين سنة الماضية، إلى زيادة التوسع العمراني، واللجوء إلى اقتلاعه من قبل بعض المواطنين من محيط التجمعات السكانية خوفاً من خطر سقوط أجزاء منه على منازلهم وممتلكاتهم بفعل الرياح، وأيضاً الخوف من خطر الزواحف السامة، التي تتخذ منه مأوى للعيش نظراً لكثرة الجحور التي به.

ويستخدم شجر "الضبر" قديماً في بناء المنازل وحظائر المواشي نظراً لطول أغصانه ومتانتها، وينتج ثمرة يطلق عليها السكان اسم "المصع"، حلوة المذاق، حجمها أقرب ما يكون إلى حجم حبة "التمر"، ذات قشرة رقيقة تميل إلى اللون الأبيض، عزف الناس عنها مع مرور السنين.

وسعى عدد من الدول للمحافظة على هذا النوع من الأشجار، ولمنع اندثاره، وتعتبر شجرة الضبر من الأشجار المعمرة التي يتجاوز عمرها 300 سنة، وتُعتبر من الأشجار النادرة في العالم، وتمتاز بخضرتها الدائمة، ولها فوائد كثيرة من الناحية البيئية والزراعية، وتساعد على حماية القرى والمزارع من الرياح القوية، وتلائم أنواع التربة المختلفة، إضافة إلى أنها مقاومة للجفاف.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جازان .. "الزراعة" تطلق مبادرة لجمع بذور شجرة الضبر بالعارضة
سبق

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، مبادرة لجمع بذور شجرة الضبر المعمرة منذ أكثر من ثلاثة قرون بالمناطق شبه الجبلية جنوب السعودية؛ بهدف حمايتها من الاندثار بسبب الزحف والتوسع العمراني الذي أدى إلى اقتلاع العشرات منها.

وكانت وزارة الزراعة وضعت قائمة بأهم النباتات المحلية الملائمة لتشجير الحدائق والشوارع والأفنية والساحات ومداخل المدن، حيت جاءت شجرة الضبر ضمن القائمة.

ودشن وزير البيئة والمياه والزراعة، في وقت سابق، حملة تشجير تهدف لزراعة أربعة ملايين شجرة بحلول العام 2020م في مختلف المناطق منها 350 ألف شجرة من أشجار الضبر والسدر والأراك الذي تشتهر به منطقة جازان حتى حلول العام 2020م.

وعزا عدد من "السكان" أسباب تناقص شجر "الضبر"، الذي يتميز بالضخامة، خلال العشرين سنة الماضية، إلى زيادة التوسع العمراني، واللجوء إلى اقتلاعه من قبل بعض المواطنين من محيط التجمعات السكانية خوفاً من خطر سقوط أجزاء منه على منازلهم وممتلكاتهم بفعل الرياح، وأيضاً الخوف من خطر الزواحف السامة، التي تتخذ منه مأوى للعيش نظراً لكثرة الجحور التي به.

ويستخدم شجر "الضبر" قديماً في بناء المنازل وحظائر المواشي نظراً لطول أغصانه ومتانتها، وينتج ثمرة يطلق عليها السكان اسم "المصع"، حلوة المذاق، حجمها أقرب ما يكون إلى حجم حبة "التمر"، ذات قشرة رقيقة تميل إلى اللون الأبيض، عزف الناس عنها مع مرور السنين.

وسعى عدد من الدول للمحافظة على هذا النوع من الأشجار، ولمنع اندثاره، وتعتبر شجرة الضبر من الأشجار المعمرة التي يتجاوز عمرها 300 سنة، وتُعتبر من الأشجار النادرة في العالم، وتمتاز بخضرتها الدائمة، ولها فوائد كثيرة من الناحية البيئية والزراعية، وتساعد على حماية القرى والمزارع من الرياح القوية، وتلائم أنواع التربة المختلفة، إضافة إلى أنها مقاومة للجفاف.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
11:42 PM

جازان .. "الزراعة" تطلق مبادرة لجمع بذور شجرة الضبر بالعارضة

بهدف حمايتها من الاندثار بسبب الزحف والتوسع العمراني

A A A
قاسم الخبراني - جازان
0
1,628

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، مبادرة لجمع بذور شجرة الضبر المعمرة منذ أكثر من ثلاثة قرون بالمناطق شبه الجبلية جنوب السعودية؛ بهدف حمايتها من الاندثار بسبب الزحف والتوسع العمراني الذي أدى إلى اقتلاع العشرات منها.

وكانت وزارة الزراعة وضعت قائمة بأهم النباتات المحلية الملائمة لتشجير الحدائق والشوارع والأفنية والساحات ومداخل المدن، حيت جاءت شجرة الضبر ضمن القائمة.

ودشن وزير البيئة والمياه والزراعة، في وقت سابق، حملة تشجير تهدف لزراعة أربعة ملايين شجرة بحلول العام 2020م في مختلف المناطق منها 350 ألف شجرة من أشجار الضبر والسدر والأراك الذي تشتهر به منطقة جازان حتى حلول العام 2020م.

وعزا عدد من "السكان" أسباب تناقص شجر "الضبر"، الذي يتميز بالضخامة، خلال العشرين سنة الماضية، إلى زيادة التوسع العمراني، واللجوء إلى اقتلاعه من قبل بعض المواطنين من محيط التجمعات السكانية خوفاً من خطر سقوط أجزاء منه على منازلهم وممتلكاتهم بفعل الرياح، وأيضاً الخوف من خطر الزواحف السامة، التي تتخذ منه مأوى للعيش نظراً لكثرة الجحور التي به.

ويستخدم شجر "الضبر" قديماً في بناء المنازل وحظائر المواشي نظراً لطول أغصانه ومتانتها، وينتج ثمرة يطلق عليها السكان اسم "المصع"، حلوة المذاق، حجمها أقرب ما يكون إلى حجم حبة "التمر"، ذات قشرة رقيقة تميل إلى اللون الأبيض، عزف الناس عنها مع مرور السنين.

وسعى عدد من الدول للمحافظة على هذا النوع من الأشجار، ولمنع اندثاره، وتعتبر شجرة الضبر من الأشجار المعمرة التي يتجاوز عمرها 300 سنة، وتُعتبر من الأشجار النادرة في العالم، وتمتاز بخضرتها الدائمة، ولها فوائد كثيرة من الناحية البيئية والزراعية، وتساعد على حماية القرى والمزارع من الرياح القوية، وتلائم أنواع التربة المختلفة، إضافة إلى أنها مقاومة للجفاف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,152
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,895
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,762
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,269

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة