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"الصمعاني" يحيل 4 قضاة إلى دائرة التأديب لمحاكمتهم.. خلل في الانضباط وتهاون في العمل

الوزير كان قد أقر اعتماد التفتيش الإلكتروني الذي مكّن المفتشين من الوصول لسجلات أكثر دقة

علمت "سبق" من مصادر مطلعة أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحال 4 من القضاة إلى دائرة التأديب سواءً للمحاكمة أو التأديب؛ نتيجة ارتكابهم مخالفات عدة، مثل خلل في الانضباط والتهاون في العمل وتذمر المستفيدين.
وأفصحت المصادر أنه تمت إحالة القاضي الأول إلى دائرة التأديب؛ نتيجة كثرة غيابه عن الدوام دون إجازة رسمية وتأخره في الحضور أحياناً وتذمر المراجعين من الدائرة التي يعمل فيها وعدم انتظام جلساتها.
كما أحال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قاضياً ثانياً لدائرة التأديب؛ لتأخره وإطالة نظر القضايا دون مبرر مُعتبر، وعدم الجدية في إنهاء وإقفال قضايا المراجعين، وضعف إنتاجية الجلسات القضائية.
أما القاضي الثالث فقد أحيل لدائرة التأديب لمحاكمته؛ بسبب قيام موظفي دائرته بالضبط باسمه وهو متغيب عن العمل، وكذلك عدم فتح الجلسات في بعض الأيام والتأخر عن الدوام.
وأوضحت المصادر أن القاضي الرابع تمت إحالته لدائرة التأديب؛ لعدم ذهابه إلى المحكمة المنتدب إليها، وعدم فتح جلسات مواعيد تم تحديدها.
وكان المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الصمعاني، أقر في وقت سابق اعتماد التفتيش الإلكتروني، الذي مكّن المفتشين من الوصول إلى سجلات أكثر دقة، ومتابعة أعمال أصحاب الفضيلة القضاة بمهنية وحزم.

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"الصمعاني" يحيل 4 قضاة إلى دائرة التأديب لمحاكمتهم.. خلل في الانضباط وتهاون في العمل
سبق

علمت "سبق" من مصادر مطلعة أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحال 4 من القضاة إلى دائرة التأديب سواءً للمحاكمة أو التأديب؛ نتيجة ارتكابهم مخالفات عدة، مثل خلل في الانضباط والتهاون في العمل وتذمر المستفيدين.
وأفصحت المصادر أنه تمت إحالة القاضي الأول إلى دائرة التأديب؛ نتيجة كثرة غيابه عن الدوام دون إجازة رسمية وتأخره في الحضور أحياناً وتذمر المراجعين من الدائرة التي يعمل فيها وعدم انتظام جلساتها.
كما أحال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قاضياً ثانياً لدائرة التأديب؛ لتأخره وإطالة نظر القضايا دون مبرر مُعتبر، وعدم الجدية في إنهاء وإقفال قضايا المراجعين، وضعف إنتاجية الجلسات القضائية.
أما القاضي الثالث فقد أحيل لدائرة التأديب لمحاكمته؛ بسبب قيام موظفي دائرته بالضبط باسمه وهو متغيب عن العمل، وكذلك عدم فتح الجلسات في بعض الأيام والتأخر عن الدوام.
وأوضحت المصادر أن القاضي الرابع تمت إحالته لدائرة التأديب؛ لعدم ذهابه إلى المحكمة المنتدب إليها، وعدم فتح جلسات مواعيد تم تحديدها.
وكان المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الصمعاني، أقر في وقت سابق اعتماد التفتيش الإلكتروني، الذي مكّن المفتشين من الوصول إلى سجلات أكثر دقة، ومتابعة أعمال أصحاب الفضيلة القضاة بمهنية وحزم.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
09:18 AM

"الصمعاني" يحيل 4 قضاة إلى دائرة التأديب لمحاكمتهم.. خلل في الانضباط وتهاون في العمل

الوزير كان قد أقر اعتماد التفتيش الإلكتروني الذي مكّن المفتشين من الوصول لسجلات أكثر دقة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
114
44,508

علمت "سبق" من مصادر مطلعة أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحال 4 من القضاة إلى دائرة التأديب سواءً للمحاكمة أو التأديب؛ نتيجة ارتكابهم مخالفات عدة، مثل خلل في الانضباط والتهاون في العمل وتذمر المستفيدين.
وأفصحت المصادر أنه تمت إحالة القاضي الأول إلى دائرة التأديب؛ نتيجة كثرة غيابه عن الدوام دون إجازة رسمية وتأخره في الحضور أحياناً وتذمر المراجعين من الدائرة التي يعمل فيها وعدم انتظام جلساتها.
كما أحال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قاضياً ثانياً لدائرة التأديب؛ لتأخره وإطالة نظر القضايا دون مبرر مُعتبر، وعدم الجدية في إنهاء وإقفال قضايا المراجعين، وضعف إنتاجية الجلسات القضائية.
أما القاضي الثالث فقد أحيل لدائرة التأديب لمحاكمته؛ بسبب قيام موظفي دائرته بالضبط باسمه وهو متغيب عن العمل، وكذلك عدم فتح الجلسات في بعض الأيام والتأخر عن الدوام.
وأوضحت المصادر أن القاضي الرابع تمت إحالته لدائرة التأديب؛ لعدم ذهابه إلى المحكمة المنتدب إليها، وعدم فتح جلسات مواعيد تم تحديدها.
وكان المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الصمعاني، أقر في وقت سابق اعتماد التفتيش الإلكتروني، الذي مكّن المفتشين من الوصول إلى سجلات أكثر دقة، ومتابعة أعمال أصحاب الفضيلة القضاة بمهنية وحزم.

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