سفارة خادم الحرمين في مدريد تحذر السعوديين الموجودين في إسبانيا من العاصفة الثلجية "فيلومينا"

دعت إلى اتخاذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل واتباع تعليمات السلطات المحلية

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد، المواطنين الموجودين في إسبانيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل واتباع تعليمات السلطات المحلية، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية الناجمة عن العاصفة الثلجية "فيلومينا".



وأوضحت السفارة أن حكومة مدريد أعلنت تعليق الدراسة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين بسبب ظروف الطقس وتساقط الثلوج وإغلاق الطرق والمنافذ.



وطالبت السفارة بالتواصل معها في حالات الطوارئ بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين لمدينة مدريد (0034672538005)، أو هاتف شؤون السعوديين لمدينة برشلونة (0034690011111)، أو هاتف السفارة (0034913834300).

