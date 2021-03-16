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نال منها حادث.. "عملية الـ 5 ساعات" تنقذ قدم طفلة من البتر بجدة

بناء للقدم المصابة بنقل شريحة أنسجة مع استخدام أسياخ لتثبيت الرجلين

بفضلٍ من الله، نجح استشاري جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية، الدكتور عصام حمدي، وفريقه، في إنقاذ قدم طفلة بجدة تبلغ من العمر ٥ سنوات من البتر؛ إثر تعرُّضها لحادث مروري أدّى إلى فقد شديد في الأنسجة الرخوة والأوتار في ظهر القدم اليسرى وكشف العظام.

وقام الفريق الطبي بعملية تكميلية دقيقة، تم من خلالها بناء وإنقاذ القدم المصابة بنقل شريحة أنسجة من القدم اليمنى السليمة مع استخدام أسياخ لتثبيت الرجلين معاً بشكل مؤقت، واستغرقت العملية ٥ ساعات تكللت بالنجاح بحمد الله.

وخضعت الطفلة لعملية أخرى بعد ثلاثة أسابيع كخطوة ثانية، تمّ فيها إزالة شرائح التثبيت وفصل القدمين وتثبيت الشريحة الجلدية المزروعة بشكل نهائي في ظهر القدم اليسرى.

استشاري جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية الدكتور عصام حمدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نال منها حادث.. "عملية الـ 5 ساعات" تنقذ قدم طفلة من البتر بجدة
سبق

بفضلٍ من الله، نجح استشاري جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية، الدكتور عصام حمدي، وفريقه، في إنقاذ قدم طفلة بجدة تبلغ من العمر ٥ سنوات من البتر؛ إثر تعرُّضها لحادث مروري أدّى إلى فقد شديد في الأنسجة الرخوة والأوتار في ظهر القدم اليسرى وكشف العظام.

وقام الفريق الطبي بعملية تكميلية دقيقة، تم من خلالها بناء وإنقاذ القدم المصابة بنقل شريحة أنسجة من القدم اليمنى السليمة مع استخدام أسياخ لتثبيت الرجلين معاً بشكل مؤقت، واستغرقت العملية ٥ ساعات تكللت بالنجاح بحمد الله.

وخضعت الطفلة لعملية أخرى بعد ثلاثة أسابيع كخطوة ثانية، تمّ فيها إزالة شرائح التثبيت وفصل القدمين وتثبيت الشريحة الجلدية المزروعة بشكل نهائي في ظهر القدم اليسرى.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
11:57 AM

نال منها حادث.. "عملية الـ 5 ساعات" تنقذ قدم طفلة من البتر بجدة

بناء للقدم المصابة بنقل شريحة أنسجة مع استخدام أسياخ لتثبيت الرجلين

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محمد حضاض - جدة
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بفضلٍ من الله، نجح استشاري جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية، الدكتور عصام حمدي، وفريقه، في إنقاذ قدم طفلة بجدة تبلغ من العمر ٥ سنوات من البتر؛ إثر تعرُّضها لحادث مروري أدّى إلى فقد شديد في الأنسجة الرخوة والأوتار في ظهر القدم اليسرى وكشف العظام.

وقام الفريق الطبي بعملية تكميلية دقيقة، تم من خلالها بناء وإنقاذ القدم المصابة بنقل شريحة أنسجة من القدم اليمنى السليمة مع استخدام أسياخ لتثبيت الرجلين معاً بشكل مؤقت، واستغرقت العملية ٥ ساعات تكللت بالنجاح بحمد الله.

وخضعت الطفلة لعملية أخرى بعد ثلاثة أسابيع كخطوة ثانية، تمّ فيها إزالة شرائح التثبيت وفصل القدمين وتثبيت الشريحة الجلدية المزروعة بشكل نهائي في ظهر القدم اليسرى.

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