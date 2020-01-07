بعد معاناة المرض.. رحيل "خميس العويران" ومشاهير الرياضة يتسابقون في نعيه

"القحطاني": ‏لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم ارحم عبدك واغفر له وأسكنه فسيح جناته

انتقل إلى رحمة الله اللاعب السابق خميس العويران، بعد معاناة مع المرض.

ونعت مواقع التواصل "العويران"؛ فكتب ياسر القحطاني: "‏لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحم عبدك خميس العويران واغفر له وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. خالص العزاء لعائلته وأحبابه".

ودوّن الإعلامي مصطفى الأغا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، رحم الله الكابتن خميس العويران وأدخله فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب الإعلامي عادل التويجري: "‏اللهم اغفر لخميس، وتجاوز عنه، وارحمه بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.. اللهم ارفع درجته في المهديين..‏ واخلفه في عقبه الغابرين..‏ واربط على قلوب أهله..‏ وصبّرهم على مُصابهم..‏ وعظّم أجرهم".