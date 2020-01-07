النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد معاناة المرض.. رحيل "خميس العويران" ومشاهير الرياضة يتسابقون في نعيه

"القحطاني": ‏لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم ارحم عبدك واغفر له وأسكنه فسيح جناته

انتقل إلى رحمة الله اللاعب السابق خميس العويران، بعد معاناة مع المرض.

ونعت مواقع التواصل "العويران"؛ فكتب ياسر القحطاني: "‏لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحم عبدك خميس العويران واغفر له وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. خالص العزاء لعائلته وأحبابه".

ودوّن الإعلامي مصطفى الأغا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، رحم الله الكابتن خميس العويران وأدخله فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب الإعلامي عادل التويجري: "‏اللهم اغفر لخميس، وتجاوز عنه، وارحمه بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.. اللهم ارفع درجته في المهديين..‏ واخلفه في عقبه الغابرين..‏ واربط على قلوب أهله..‏ وصبّرهم على مُصابهم..‏ وعظّم أجرهم".

خميس العويران

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد معاناة المرض.. رحيل "خميس العويران" ومشاهير الرياضة يتسابقون في نعيه
سبق

انتقل إلى رحمة الله اللاعب السابق خميس العويران، بعد معاناة مع المرض.

ونعت مواقع التواصل "العويران"؛ فكتب ياسر القحطاني: "‏لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحم عبدك خميس العويران واغفر له وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. خالص العزاء لعائلته وأحبابه".

ودوّن الإعلامي مصطفى الأغا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، رحم الله الكابتن خميس العويران وأدخله فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب الإعلامي عادل التويجري: "‏اللهم اغفر لخميس، وتجاوز عنه، وارحمه بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.. اللهم ارفع درجته في المهديين..‏ واخلفه في عقبه الغابرين..‏ واربط على قلوب أهله..‏ وصبّرهم على مُصابهم..‏ وعظّم أجرهم".

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
10:40 AM
اخر تعديل
07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
12:45 PM

بعد معاناة المرض.. رحيل "خميس العويران" ومشاهير الرياضة يتسابقون في نعيه

"القحطاني": ‏لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم ارحم عبدك واغفر له وأسكنه فسيح جناته

A A A
بدر العتيبي - الرياض
29
28,159

انتقل إلى رحمة الله اللاعب السابق خميس العويران، بعد معاناة مع المرض.

ونعت مواقع التواصل "العويران"؛ فكتب ياسر القحطاني: "‏لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحم عبدك خميس العويران واغفر له وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. خالص العزاء لعائلته وأحبابه".

ودوّن الإعلامي مصطفى الأغا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، رحم الله الكابتن خميس العويران وأدخله فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب الإعلامي عادل التويجري: "‏اللهم اغفر لخميس، وتجاوز عنه، وارحمه بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.. اللهم ارفع درجته في المهديين..‏ واخلفه في عقبه الغابرين..‏ واربط على قلوب أهله..‏ وصبّرهم على مُصابهم..‏ وعظّم أجرهم".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,440
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,761
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,179
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,738

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة