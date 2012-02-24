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المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي يشكر المملكة على دورها في اليمن

ثمّن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الفئات الأشد ضعفًا

أعرَبَ المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على تقديم الدعم الغذائي الفاعل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفئات الأشد ضعفًا في اليمن الذين يتعرضون لشتى أنواع المعاناة والحرمان؛ مبينًا أن ما قدمته المملكة عبر المركز سيساعد -بلا شك- في تفادي المجاعة في اليمن وإطعام مليونين و200 ألف شخص على الأقل.

جاء ذلك خلال توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة، اتفاقية تعاون مشترك أمس مع برنامج الغذاء العالمي لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفًا في بعض المناطق اليمنية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي.

وعبّر ديفيد بيزلي، عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المركز والبرنامج، وقال: إن لدينا الكثير من العمل لإنجازه حاليًا وفي المستقبل، وهذه الاتفاقية ستوفر لنا الدعم الهائل الذي نحتاجه.

وأضاف المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أن جائحة كورونا جلبت مآسي عديدة وتدهورًا اقتصاديًّا في جميع أنحاء المعمورة، وسيُحدث هذا الدعم فارقًا كبيرًا لأن الجائحة أثّرت بشكل كبير على الفئات المستضعفة وفاقمت من مشكلة المجاعة في العالم؛ مفيدًا بأن اليمن تُعَد من أكثر الدول التي تعاني من أوضاع معيشية صعبة.

برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي يشكر المملكة على دورها في اليمن
سبق

أعرَبَ المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على تقديم الدعم الغذائي الفاعل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفئات الأشد ضعفًا في اليمن الذين يتعرضون لشتى أنواع المعاناة والحرمان؛ مبينًا أن ما قدمته المملكة عبر المركز سيساعد -بلا شك- في تفادي المجاعة في اليمن وإطعام مليونين و200 ألف شخص على الأقل.

جاء ذلك خلال توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة، اتفاقية تعاون مشترك أمس مع برنامج الغذاء العالمي لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفًا في بعض المناطق اليمنية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي.

وعبّر ديفيد بيزلي، عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المركز والبرنامج، وقال: إن لدينا الكثير من العمل لإنجازه حاليًا وفي المستقبل، وهذه الاتفاقية ستوفر لنا الدعم الهائل الذي نحتاجه.

وأضاف المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أن جائحة كورونا جلبت مآسي عديدة وتدهورًا اقتصاديًّا في جميع أنحاء المعمورة، وسيُحدث هذا الدعم فارقًا كبيرًا لأن الجائحة أثّرت بشكل كبير على الفئات المستضعفة وفاقمت من مشكلة المجاعة في العالم؛ مفيدًا بأن اليمن تُعَد من أكثر الدول التي تعاني من أوضاع معيشية صعبة.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
02:08 PM

المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي يشكر المملكة على دورها في اليمن

ثمّن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الفئات الأشد ضعفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرَبَ المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على تقديم الدعم الغذائي الفاعل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفئات الأشد ضعفًا في اليمن الذين يتعرضون لشتى أنواع المعاناة والحرمان؛ مبينًا أن ما قدمته المملكة عبر المركز سيساعد -بلا شك- في تفادي المجاعة في اليمن وإطعام مليونين و200 ألف شخص على الأقل.

جاء ذلك خلال توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة، اتفاقية تعاون مشترك أمس مع برنامج الغذاء العالمي لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفًا في بعض المناطق اليمنية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي.

وعبّر ديفيد بيزلي، عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المركز والبرنامج، وقال: إن لدينا الكثير من العمل لإنجازه حاليًا وفي المستقبل، وهذه الاتفاقية ستوفر لنا الدعم الهائل الذي نحتاجه.

وأضاف المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أن جائحة كورونا جلبت مآسي عديدة وتدهورًا اقتصاديًّا في جميع أنحاء المعمورة، وسيُحدث هذا الدعم فارقًا كبيرًا لأن الجائحة أثّرت بشكل كبير على الفئات المستضعفة وفاقمت من مشكلة المجاعة في العالم؛ مفيدًا بأن اليمن تُعَد من أكثر الدول التي تعاني من أوضاع معيشية صعبة.

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