فرنسا تتحدث عن أزمة اقتصادية "وشيكة وقاسية" تنتظرها بسبب كورونا

فيليب: الوضع الصحي "يتحسن ببطء لكن بثبات" والأزمة الصحية لم تنتهِ بعد

قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب: إن أزمة اقتصادية باتت وشيكة نتيجة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، محذرًا من أنها ستكون "قاسية".

وقال "فيليب" أمس الأحد، خلال كلمة حول خطط الخروج من الحجر الصحي: إن الوضع الصحي في فرنسا "يتحسن ببطء، لكن بثبات"؛ مشيرًا إلى أن الأزمة الصحية لم تنتهِ بعد.

ووفق "روسيا اليوم" أوضح رئيس الوزراء الفرنسي أن الضغط على المستشفيات يقل، بعد أن تراجع عدد المصابين الذين في حاجة إلى العناية الفائقة لعدة أيام على التوالي.

وتخضع فرنسا، التي سجلت قرابة 20 ألف حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا، للعزل الصحي منذ نحو 5 أسابيع.

ومن المتوقع أن تبدأ فرنسا تخفيف بعض إجراءات العزل اعتبارًا من 11 مايو المقبل.