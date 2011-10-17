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وكيل الصحة يؤكّد على استمرار عدد من الإجراءات الاحترازية.. لحمايتنا وأهالينا

عسيري: كانت أموراً مستغربة قبل الجائحة أما الآن فهي القاعدة ويجب أن تستمر

أكّد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري؛‎ ضرورة استمرار عددٍ من الإجراءات الاحترازية، تزامناً مع إجراءات تخفيف الاحترازات التي يبدأ تطبيقها اليوم الأحد.

وقال عبر حسابه في تويتر: الاحتياطات التنفسية مكسب من مكاسب الجائحة، لبس الكمام في الأماكن المغلقة المزدحمة وتطهير الأيدي، وتجنب ملامسة الأسطح عالية التلوّث، كانت أموراً مستغربة قبل الجائحة، أما الآن فهي القاعدة، ويجب أن تستمر لحماية أنفسنا وأهلينا من عشرات الفيروسات، وعلى رأسها الإنفلونزا.

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وكيل الصحة يؤكّد على استمرار عدد من الإجراءات الاحترازية.. لحمايتنا وأهالينا
سبق

أكّد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري؛‎ ضرورة استمرار عددٍ من الإجراءات الاحترازية، تزامناً مع إجراءات تخفيف الاحترازات التي يبدأ تطبيقها اليوم الأحد.

وقال عبر حسابه في تويتر: الاحتياطات التنفسية مكسب من مكاسب الجائحة، لبس الكمام في الأماكن المغلقة المزدحمة وتطهير الأيدي، وتجنب ملامسة الأسطح عالية التلوّث، كانت أموراً مستغربة قبل الجائحة، أما الآن فهي القاعدة، ويجب أن تستمر لحماية أنفسنا وأهلينا من عشرات الفيروسات، وعلى رأسها الإنفلونزا.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
12:47 PM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
10:53 PM

وكيل الصحة يؤكّد على استمرار عدد من الإجراءات الاحترازية.. لحمايتنا وأهالينا

عسيري: كانت أموراً مستغربة قبل الجائحة أما الآن فهي القاعدة ويجب أن تستمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,854

أكّد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري؛‎ ضرورة استمرار عددٍ من الإجراءات الاحترازية، تزامناً مع إجراءات تخفيف الاحترازات التي يبدأ تطبيقها اليوم الأحد.

وقال عبر حسابه في تويتر: الاحتياطات التنفسية مكسب من مكاسب الجائحة، لبس الكمام في الأماكن المغلقة المزدحمة وتطهير الأيدي، وتجنب ملامسة الأسطح عالية التلوّث، كانت أموراً مستغربة قبل الجائحة، أما الآن فهي القاعدة، ويجب أن تستمر لحماية أنفسنا وأهلينا من عشرات الفيروسات، وعلى رأسها الإنفلونزا.

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