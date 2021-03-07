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النيابة العامة و"الجمارك" توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لتبادل الخبرات والتنسيق كل حسب اختصاصه

وقع النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مع محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الأحد، في المقر الرئيس للنيابة العامة.

وتضمنت مذكرة التعاون تبادل الخبرات في مجال الكشف عن ممارسات غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، إضافةً إلى عقد اجتماعات ثنائية دورية بين المختصين لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين الطرفين في ذات المجال -وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة- وذلك تحقيقاً لتكامل الأدوار، بما في ذلك الأساليب الحديثة لغسل الأموال، وسبل مواجهتها، وكذلك التعرف وتقييم وفهم مخاطر جريمة غسل الأموال.

كما أشارت المذكرة إلى تعزيز قدرات الطرفين في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، حسب اختصاص كل جهة، من خلال تبادل المعلومات، والبيانات المشتركة.

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النيابة العامة و"الجمارك" توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سبق

وقع النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مع محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الأحد، في المقر الرئيس للنيابة العامة.

وتضمنت مذكرة التعاون تبادل الخبرات في مجال الكشف عن ممارسات غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، إضافةً إلى عقد اجتماعات ثنائية دورية بين المختصين لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين الطرفين في ذات المجال -وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة- وذلك تحقيقاً لتكامل الأدوار، بما في ذلك الأساليب الحديثة لغسل الأموال، وسبل مواجهتها، وكذلك التعرف وتقييم وفهم مخاطر جريمة غسل الأموال.

كما أشارت المذكرة إلى تعزيز قدرات الطرفين في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، حسب اختصاص كل جهة، من خلال تبادل المعلومات، والبيانات المشتركة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
07:05 PM

النيابة العامة و"الجمارك" توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لتبادل الخبرات والتنسيق كل حسب اختصاصه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مع محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الأحد، في المقر الرئيس للنيابة العامة.

وتضمنت مذكرة التعاون تبادل الخبرات في مجال الكشف عن ممارسات غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، إضافةً إلى عقد اجتماعات ثنائية دورية بين المختصين لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين الطرفين في ذات المجال -وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة- وذلك تحقيقاً لتكامل الأدوار، بما في ذلك الأساليب الحديثة لغسل الأموال، وسبل مواجهتها، وكذلك التعرف وتقييم وفهم مخاطر جريمة غسل الأموال.

كما أشارت المذكرة إلى تعزيز قدرات الطرفين في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، حسب اختصاص كل جهة، من خلال تبادل المعلومات، والبيانات المشتركة.

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