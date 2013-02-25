ولم يوضح "الغباش" الدولة التي قدمت الجرعات.

وأضاف أن تطعيم العاملين في القطاع الطبي سيبدأ الأسبوع المقبل، وفقاً لـ"فرانس 24".

أعلن حسن الغباش وزير الصحة التابع للنظام السوري، اليوم (الخميس)، أن البلاد تلقت جرعات من لقاح مضاد لـ"كوفيد-19 "من دولة صديقة".

لماذا يتكتم عليها؟ .. النظام السوري يعلن تلقيه لقاحات من دولة صديقة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-25 أعلن حسن الغباش وزير الصحة التابع للنظام السوري، اليوم (الخميس)، أن البلاد تلقت جرعات من لقاح مضاد لـ"كوفيد-19 "من دولة صديقة". وأضاف أن تطعيم العاملين في القطاع الطبي سيبدأ الأسبوع المقبل، وفقاً لـ"فرانس 24". ولم يوضح "الغباش" الدولة التي قدمت الجرعات.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 06:34 PM

لماذا يتكتم عليها؟ .. النظام السوري يعلن تلقيه لقاحات من دولة صديقة يبدأ تطعيم الفرق الطبية ضد "كورونا" الأسبوع المقبل





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أعلن حسن الغباش وزير الصحة التابع للنظام السوري، اليوم (الخميس)، أن البلاد تلقت جرعات من لقاح مضاد لـ"كوفيد-19 "من دولة صديقة".

وأضاف أن تطعيم العاملين في القطاع الطبي سيبدأ الأسبوع المقبل، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يوضح "الغباش" الدولة التي قدمت الجرعات.