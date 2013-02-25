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لماذا يتكتم عليها؟ .. النظام السوري يعلن تلقيه لقاحات من دولة صديقة

يبدأ تطعيم الفرق الطبية ضد "كورونا" الأسبوع المقبل

أعلن حسن الغباش وزير الصحة التابع للنظام السوري، اليوم (الخميس)، أن البلاد تلقت جرعات من لقاح مضاد لـ"كوفيد-19 "من دولة صديقة".

وأضاف أن تطعيم العاملين في القطاع الطبي سيبدأ الأسبوع المقبل، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يوضح "الغباش" الدولة التي قدمت الجرعات.

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لماذا يتكتم عليها؟ .. النظام السوري يعلن تلقيه لقاحات من دولة صديقة
سبق

أعلن حسن الغباش وزير الصحة التابع للنظام السوري، اليوم (الخميس)، أن البلاد تلقت جرعات من لقاح مضاد لـ"كوفيد-19 "من دولة صديقة".

وأضاف أن تطعيم العاملين في القطاع الطبي سيبدأ الأسبوع المقبل، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يوضح "الغباش" الدولة التي قدمت الجرعات.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
06:34 PM

لماذا يتكتم عليها؟ .. النظام السوري يعلن تلقيه لقاحات من دولة صديقة

يبدأ تطعيم الفرق الطبية ضد "كورونا" الأسبوع المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن حسن الغباش وزير الصحة التابع للنظام السوري، اليوم (الخميس)، أن البلاد تلقت جرعات من لقاح مضاد لـ"كوفيد-19 "من دولة صديقة".

وأضاف أن تطعيم العاملين في القطاع الطبي سيبدأ الأسبوع المقبل، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يوضح "الغباش" الدولة التي قدمت الجرعات.

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