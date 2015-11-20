وزير الدفاع الأميركي: واشنطن قادرة على نشر قوة ساحقة في الشرق الأوسط

"أوستن" أكد التزام بلاده بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

شدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (السبت) في المنامة، على أن الولايات المتحدة قادرة على نشر قوة ساحقة في الشرق الأوسط، محذرًا من أن واشنطن ستنظر في كل الخيارات الضرورية في حال فشل الدبلوماسية في وقف البرنامج النووي الإيراني.

ونفى "أوستن" صحة معلومات تفيد، بأن الولايات المتحدة أصبحت مترددة في استخدام القوة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحول سبب عدم رد واشنطن على هجوم الطائرات المسيرة والمدفعية الشهر الماضي على قاعدة يستخدمها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، قال الوزير الأميركي: "سندافع عن أنفسنا وعن مصالحنا أيًا تكن، في الزمان والمكان اللذين نختارهما".

وأضاف: "لا ينبغي لأي بلد أو أي شخص أن يخطئ في ذلك، نحن ملتزمون الدفاع عن أنفسنا ومصالحنا وهذا يشمل شركاءنا أيضًا، كما أننا ملتزمون عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".