النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1289 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأراضي البيضاء": إقبال متزايد على تسجيل الأراضي من قبل ملاكها

يهدف لزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة للتوازن بين العرض والطلب

أكد برنامج "الأراضي البيضاء" تزايد تسجيل الأراضي من قبل ملاكها في المنصة الإلكترونية في كل من الطائف وجازان، وذلك مع انتهاء المهلة النظامية للتسجيل التي انتهت اليوم، فيما سجّل البرنامج مساحات واسعة من الأراضي البيضاء على مستوى المدينة المنورة وحاضرة عسير، التي انتهت مهلة التسجيل فيهما نهاية شهر يونيو الماضي.

وأشار إلى أن عدم تسجيل الأراضي التي تنطبق عليها شروط المرحلة الأولى -أن تكون مساحة الأرض 10 آلاف م2 فأكثر داخل النطاق الجغرافي المعلن عنه- يُعرّض ملاكها بعد تسجيل الأرض من قِبل البرنامج مباشرة إلى فرض غرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسوم.

ويهدف البرنامج إلى زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، كذلك توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الاحتكار، على أن يمتد تطبيق النظام في مدن أخرى سيعلن عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن نظام التنفيذ على أومر السداد التي أصدرها البرنامج دخل حيز العمل من تاريخ 22/ 12/ 1441هـ، وهو ما يعني أن صدور أوامر السداد على "الأراضي البيضاء" بشكل نهائي يوجب سدادها، واستناداً إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال رصد البرنامج لأراضٍ لم يتم تسجيلها فسيتم تطبيق الغرامات المستحقة بحسب النظام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأراضي البيضاء": إقبال متزايد على تسجيل الأراضي من قبل ملاكها
سبق

أكد برنامج "الأراضي البيضاء" تزايد تسجيل الأراضي من قبل ملاكها في المنصة الإلكترونية في كل من الطائف وجازان، وذلك مع انتهاء المهلة النظامية للتسجيل التي انتهت اليوم، فيما سجّل البرنامج مساحات واسعة من الأراضي البيضاء على مستوى المدينة المنورة وحاضرة عسير، التي انتهت مهلة التسجيل فيهما نهاية شهر يونيو الماضي.

وأشار إلى أن عدم تسجيل الأراضي التي تنطبق عليها شروط المرحلة الأولى -أن تكون مساحة الأرض 10 آلاف م2 فأكثر داخل النطاق الجغرافي المعلن عنه- يُعرّض ملاكها بعد تسجيل الأرض من قِبل البرنامج مباشرة إلى فرض غرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسوم.

ويهدف البرنامج إلى زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، كذلك توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الاحتكار، على أن يمتد تطبيق النظام في مدن أخرى سيعلن عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن نظام التنفيذ على أومر السداد التي أصدرها البرنامج دخل حيز العمل من تاريخ 22/ 12/ 1441هـ، وهو ما يعني أن صدور أوامر السداد على "الأراضي البيضاء" بشكل نهائي يوجب سدادها، واستناداً إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال رصد البرنامج لأراضٍ لم يتم تسجيلها فسيتم تطبيق الغرامات المستحقة بحسب النظام.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
02:46 PM

"الأراضي البيضاء": إقبال متزايد على تسجيل الأراضي من قبل ملاكها

يهدف لزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة للتوازن بين العرض والطلب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,334

أكد برنامج "الأراضي البيضاء" تزايد تسجيل الأراضي من قبل ملاكها في المنصة الإلكترونية في كل من الطائف وجازان، وذلك مع انتهاء المهلة النظامية للتسجيل التي انتهت اليوم، فيما سجّل البرنامج مساحات واسعة من الأراضي البيضاء على مستوى المدينة المنورة وحاضرة عسير، التي انتهت مهلة التسجيل فيهما نهاية شهر يونيو الماضي.

وأشار إلى أن عدم تسجيل الأراضي التي تنطبق عليها شروط المرحلة الأولى -أن تكون مساحة الأرض 10 آلاف م2 فأكثر داخل النطاق الجغرافي المعلن عنه- يُعرّض ملاكها بعد تسجيل الأرض من قِبل البرنامج مباشرة إلى فرض غرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسوم.

ويهدف البرنامج إلى زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، كذلك توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الاحتكار، على أن يمتد تطبيق النظام في مدن أخرى سيعلن عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن نظام التنفيذ على أومر السداد التي أصدرها البرنامج دخل حيز العمل من تاريخ 22/ 12/ 1441هـ، وهو ما يعني أن صدور أوامر السداد على "الأراضي البيضاء" بشكل نهائي يوجب سدادها، واستناداً إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال رصد البرنامج لأراضٍ لم يتم تسجيلها فسيتم تطبيق الغرامات المستحقة بحسب النظام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,244
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,191
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,037

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة