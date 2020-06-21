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مقارنة بالفترة نفسها من 2019.. ارتفاع طلبات الطرح في السوق المالية بنسبة 25 %

رئيس مجلس الهيئة القويز: ملكيات المستثمر الأجنبي تتخطى 130 مليار ريال سعودي

كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، عن ارتفاع طلبات الطرح للسوق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 بنسبة 25% مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2019، وزيادة في طلبات الطرح لسوق نمو 50% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، كاشفاً ايضاً عن ارتفاع طلبات زيادة رأس المال للشركات المدرجة بنسبة 200%، مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي 2019.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي "عن بُعد" للتعريف بدور السوق المالية السعودية في دعم وتنمية الاقتصاد السعودي، التي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020، بمشاركة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة السوق المالية "تداول" المهندس خالد الحصان، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ حمد الشويعر، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض الأستاذ محمد الساير، حيث أدار اللقاء عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية الأستاذ مطلق البقمي.

وقال حمد الشويعر، إن هذه اللقاءات تأتي امتداداً للتواصل ما بين الغرفة وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لنقاش عديد من القضايا، ولاسيما في هذه الظروف الراهنة وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد السعودي والعالمي، مؤكداً أن القطاع الخاص سيتجاوز أزمة هذه الجائحة، خصوصاً بعد الدعم والاهتمام اللذين حظي بهما من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله"، للتخفيف من تأثير تداعيات الجائحة على القطاع الخاص.

وبين المهندس خالد الحصان، أن عدد المستثمرين الأجانب في السوق المالية تخطى 2100 مستثمر بقيمة ملكية أسهم تتجاوز 130 مليار، وأن ملكيتهم في الأسهم تتخطى 11% من إجمالي عدد الأسهم الحرة، ولم تخرج تلك الأموال وقت الأزمة، نظراً لاستقرار السوق، مبيناً أن حجم السيولة لم يتأثر بل كان في ازدياد، وأن السوق أثبتت قوتها ومتانتها من الناحيتين التشغيلية والتشريعية، وأيضاً من ناحية ثقة المستثمرين.

وأضاف محمد الساير، أن الاقتصاد السعودي يعتبر جزءاً من اقتصاد العالم الذي تأثر بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأن قطاع الاستثمار والأوراق المالية في السعودية قد تفوق عند مقارنته بالقطاعات الأخرى في المملكة، والسيولة بدأت ترتفع خصوصاً مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 2020، وهناك اكتتابات سوف تطرح لعدد من الشركات خلال الفترة القادمة مما يدل على اتجاه السوق المالية في المسار الصحيح.

هيئة السوق المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقارنة بالفترة نفسها من 2019.. ارتفاع طلبات الطرح في السوق المالية بنسبة 25 %
سبق

كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، عن ارتفاع طلبات الطرح للسوق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 بنسبة 25% مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2019، وزيادة في طلبات الطرح لسوق نمو 50% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، كاشفاً ايضاً عن ارتفاع طلبات زيادة رأس المال للشركات المدرجة بنسبة 200%، مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي 2019.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي "عن بُعد" للتعريف بدور السوق المالية السعودية في دعم وتنمية الاقتصاد السعودي، التي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020، بمشاركة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة السوق المالية "تداول" المهندس خالد الحصان، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ حمد الشويعر، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض الأستاذ محمد الساير، حيث أدار اللقاء عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية الأستاذ مطلق البقمي.

وقال حمد الشويعر، إن هذه اللقاءات تأتي امتداداً للتواصل ما بين الغرفة وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لنقاش عديد من القضايا، ولاسيما في هذه الظروف الراهنة وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد السعودي والعالمي، مؤكداً أن القطاع الخاص سيتجاوز أزمة هذه الجائحة، خصوصاً بعد الدعم والاهتمام اللذين حظي بهما من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله"، للتخفيف من تأثير تداعيات الجائحة على القطاع الخاص.

وبين المهندس خالد الحصان، أن عدد المستثمرين الأجانب في السوق المالية تخطى 2100 مستثمر بقيمة ملكية أسهم تتجاوز 130 مليار، وأن ملكيتهم في الأسهم تتخطى 11% من إجمالي عدد الأسهم الحرة، ولم تخرج تلك الأموال وقت الأزمة، نظراً لاستقرار السوق، مبيناً أن حجم السيولة لم يتأثر بل كان في ازدياد، وأن السوق أثبتت قوتها ومتانتها من الناحيتين التشغيلية والتشريعية، وأيضاً من ناحية ثقة المستثمرين.

وأضاف محمد الساير، أن الاقتصاد السعودي يعتبر جزءاً من اقتصاد العالم الذي تأثر بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأن قطاع الاستثمار والأوراق المالية في السعودية قد تفوق عند مقارنته بالقطاعات الأخرى في المملكة، والسيولة بدأت ترتفع خصوصاً مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 2020، وهناك اكتتابات سوف تطرح لعدد من الشركات خلال الفترة القادمة مما يدل على اتجاه السوق المالية في المسار الصحيح.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
10:35 AM

مقارنة بالفترة نفسها من 2019.. ارتفاع طلبات الطرح في السوق المالية بنسبة 25 %

رئيس مجلس الهيئة القويز: ملكيات المستثمر الأجنبي تتخطى 130 مليار ريال سعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، عن ارتفاع طلبات الطرح للسوق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 بنسبة 25% مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2019، وزيادة في طلبات الطرح لسوق نمو 50% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، كاشفاً ايضاً عن ارتفاع طلبات زيادة رأس المال للشركات المدرجة بنسبة 200%، مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي 2019.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي "عن بُعد" للتعريف بدور السوق المالية السعودية في دعم وتنمية الاقتصاد السعودي، التي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020، بمشاركة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة السوق المالية "تداول" المهندس خالد الحصان، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ حمد الشويعر، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض الأستاذ محمد الساير، حيث أدار اللقاء عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية الأستاذ مطلق البقمي.

وقال حمد الشويعر، إن هذه اللقاءات تأتي امتداداً للتواصل ما بين الغرفة وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لنقاش عديد من القضايا، ولاسيما في هذه الظروف الراهنة وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد السعودي والعالمي، مؤكداً أن القطاع الخاص سيتجاوز أزمة هذه الجائحة، خصوصاً بعد الدعم والاهتمام اللذين حظي بهما من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله"، للتخفيف من تأثير تداعيات الجائحة على القطاع الخاص.

وبين المهندس خالد الحصان، أن عدد المستثمرين الأجانب في السوق المالية تخطى 2100 مستثمر بقيمة ملكية أسهم تتجاوز 130 مليار، وأن ملكيتهم في الأسهم تتخطى 11% من إجمالي عدد الأسهم الحرة، ولم تخرج تلك الأموال وقت الأزمة، نظراً لاستقرار السوق، مبيناً أن حجم السيولة لم يتأثر بل كان في ازدياد، وأن السوق أثبتت قوتها ومتانتها من الناحيتين التشغيلية والتشريعية، وأيضاً من ناحية ثقة المستثمرين.

وأضاف محمد الساير، أن الاقتصاد السعودي يعتبر جزءاً من اقتصاد العالم الذي تأثر بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأن قطاع الاستثمار والأوراق المالية في السعودية قد تفوق عند مقارنته بالقطاعات الأخرى في المملكة، والسيولة بدأت ترتفع خصوصاً مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 2020، وهناك اكتتابات سوف تطرح لعدد من الشركات خلال الفترة القادمة مما يدل على اتجاه السوق المالية في المسار الصحيح.

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