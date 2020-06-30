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"سقيا الخير" مبادرة تطوعية لتنظيم حركة القادمين لتلقي لقاح كورونا بمستشفى تربة

أطلقها فريق "بصمة" بالتعاون مع أبطال الصحة لخدمة المستفيدين في وقت قياسي

شارك فريق بصمة التطوعي في عمليات تنظيم دخول وخروج القادمين لتلقي جرعات لقاح كوفيد-١٩ بمستشفى تربة العام وفق مواعيد مجدولة، تم الحصول عليها من التطبيقَيْن المعتمدَيْن "توكلنا" و"صحتي".

وتفصيلاً، يقوم الفريق من خلال المشاركة ميدانيًّا بالكثير من المبادرات الميدانية؛ وذلك من مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تحقق الأهداف المرجوة بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والأداء؛ إذ يضم الفريق الكثير من المتطوعات اللاتي سخّرن أوقاتهن لتقديم الخدمات التطوعية والإنسانية التي تعود بالنفع والفائدة لخدمة أفراد المجتمع، بما يتوافق مع ما تتطلبه المصلحة العامة بالتعاون مع مستشفى تربة العام.

وبعد أن أُتيحت الفرصة للفريق التطوعي بالمشاركة أعلنوا شعار مبادرتهم بعنوان "سقيا الخير"، ووُزّعت المهام على الأعضاء للوقوف جنبًا إلى جنب مع أبطال الصحة لاستقبال المراجعين من المحيط الخارجي للمستشفى، وإرشادهم بمراحل توثيق الدخول، وكيفية التوجُّه للعيادة المخصصة لتلقي الجرعات حتى توديعهم. ولم تقتصر مهامهم على أحد، بل بادروا بتقديم واجب الضيافة للمراجعين من عصائر ومياه، والإسهام بشكل كبير في انسيابية الحركة داخل الممرات.

وبدورها، قامت إدارة مستشفى تربة بتكثيف الجهود لضمان تقديم الخدمات الصحية، واستقبال الراغبين في تلقي جرعات لقاح كورونا وفق ما خُصص لهم من مواعيد، واستثناء الفئات العمرية التي حددتها بالدخول الفوري لعيادة اللقاح دون موعد مسبق تسهيلاً على (كبار السن) ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم.

وأطلقت وزارة الصحة خدمة "أولوية" التي يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بمناطق ومحافظات السعودية كافة.

وفي سياق متصل، قدمت إدارة مستشفى تربة العام الشكر الجزيل للمتطوعات نظير جهودهن المميزة في تقديم الخدمات للمراجعين والمراجعات الراغبين في الاستفادة من جرعات لقاح كورونا، المقدمة لهم من خلال العيادات بالمستشفى.

يُشار إلى أن مراكز التطعيم تحظى باهتمام وإشراف مباشر من وزير الصحة توفيق الربيعة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - بهذا الخصوص للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سقيا الخير" مبادرة تطوعية لتنظيم حركة القادمين لتلقي لقاح كورونا بمستشفى تربة
سبق

شارك فريق بصمة التطوعي في عمليات تنظيم دخول وخروج القادمين لتلقي جرعات لقاح كوفيد-١٩ بمستشفى تربة العام وفق مواعيد مجدولة، تم الحصول عليها من التطبيقَيْن المعتمدَيْن "توكلنا" و"صحتي".

وتفصيلاً، يقوم الفريق من خلال المشاركة ميدانيًّا بالكثير من المبادرات الميدانية؛ وذلك من مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تحقق الأهداف المرجوة بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والأداء؛ إذ يضم الفريق الكثير من المتطوعات اللاتي سخّرن أوقاتهن لتقديم الخدمات التطوعية والإنسانية التي تعود بالنفع والفائدة لخدمة أفراد المجتمع، بما يتوافق مع ما تتطلبه المصلحة العامة بالتعاون مع مستشفى تربة العام.

وبعد أن أُتيحت الفرصة للفريق التطوعي بالمشاركة أعلنوا شعار مبادرتهم بعنوان "سقيا الخير"، ووُزّعت المهام على الأعضاء للوقوف جنبًا إلى جنب مع أبطال الصحة لاستقبال المراجعين من المحيط الخارجي للمستشفى، وإرشادهم بمراحل توثيق الدخول، وكيفية التوجُّه للعيادة المخصصة لتلقي الجرعات حتى توديعهم. ولم تقتصر مهامهم على أحد، بل بادروا بتقديم واجب الضيافة للمراجعين من عصائر ومياه، والإسهام بشكل كبير في انسيابية الحركة داخل الممرات.

وبدورها، قامت إدارة مستشفى تربة بتكثيف الجهود لضمان تقديم الخدمات الصحية، واستقبال الراغبين في تلقي جرعات لقاح كورونا وفق ما خُصص لهم من مواعيد، واستثناء الفئات العمرية التي حددتها بالدخول الفوري لعيادة اللقاح دون موعد مسبق تسهيلاً على (كبار السن) ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم.

وأطلقت وزارة الصحة خدمة "أولوية" التي يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بمناطق ومحافظات السعودية كافة.

وفي سياق متصل، قدمت إدارة مستشفى تربة العام الشكر الجزيل للمتطوعات نظير جهودهن المميزة في تقديم الخدمات للمراجعين والمراجعات الراغبين في الاستفادة من جرعات لقاح كورونا، المقدمة لهم من خلال العيادات بالمستشفى.

يُشار إلى أن مراكز التطعيم تحظى باهتمام وإشراف مباشر من وزير الصحة توفيق الربيعة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - بهذا الخصوص للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في السعودية.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
09:01 PM

"سقيا الخير" مبادرة تطوعية لتنظيم حركة القادمين لتلقي لقاح كورونا بمستشفى تربة

أطلقها فريق "بصمة" بالتعاون مع أبطال الصحة لخدمة المستفيدين في وقت قياسي

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متعب البقمي - تربة
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شارك فريق بصمة التطوعي في عمليات تنظيم دخول وخروج القادمين لتلقي جرعات لقاح كوفيد-١٩ بمستشفى تربة العام وفق مواعيد مجدولة، تم الحصول عليها من التطبيقَيْن المعتمدَيْن "توكلنا" و"صحتي".

وتفصيلاً، يقوم الفريق من خلال المشاركة ميدانيًّا بالكثير من المبادرات الميدانية؛ وذلك من مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تحقق الأهداف المرجوة بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والأداء؛ إذ يضم الفريق الكثير من المتطوعات اللاتي سخّرن أوقاتهن لتقديم الخدمات التطوعية والإنسانية التي تعود بالنفع والفائدة لخدمة أفراد المجتمع، بما يتوافق مع ما تتطلبه المصلحة العامة بالتعاون مع مستشفى تربة العام.

وبعد أن أُتيحت الفرصة للفريق التطوعي بالمشاركة أعلنوا شعار مبادرتهم بعنوان "سقيا الخير"، ووُزّعت المهام على الأعضاء للوقوف جنبًا إلى جنب مع أبطال الصحة لاستقبال المراجعين من المحيط الخارجي للمستشفى، وإرشادهم بمراحل توثيق الدخول، وكيفية التوجُّه للعيادة المخصصة لتلقي الجرعات حتى توديعهم. ولم تقتصر مهامهم على أحد، بل بادروا بتقديم واجب الضيافة للمراجعين من عصائر ومياه، والإسهام بشكل كبير في انسيابية الحركة داخل الممرات.

وبدورها، قامت إدارة مستشفى تربة بتكثيف الجهود لضمان تقديم الخدمات الصحية، واستقبال الراغبين في تلقي جرعات لقاح كورونا وفق ما خُصص لهم من مواعيد، واستثناء الفئات العمرية التي حددتها بالدخول الفوري لعيادة اللقاح دون موعد مسبق تسهيلاً على (كبار السن) ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم.

وأطلقت وزارة الصحة خدمة "أولوية" التي يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بمناطق ومحافظات السعودية كافة.

وفي سياق متصل، قدمت إدارة مستشفى تربة العام الشكر الجزيل للمتطوعات نظير جهودهن المميزة في تقديم الخدمات للمراجعين والمراجعات الراغبين في الاستفادة من جرعات لقاح كورونا، المقدمة لهم من خلال العيادات بالمستشفى.

يُشار إلى أن مراكز التطعيم تحظى باهتمام وإشراف مباشر من وزير الصحة توفيق الربيعة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - بهذا الخصوص للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في السعودية.

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