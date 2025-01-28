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بعد الأسبوع الأول لعودة الطلاب حضوريًا.. "تربوية": الدروس الافتراضية المتزامنة صعب تطبيقها

قالت إنه لابد من التعزيز للطالب أو الطالبة ومراعاة نفسيتها وذكر محاسنهم

قالت التربوية المختصة والمهتمة بالشأن التعليمي، عزيزة الزهراني، حول عودة الدراسة حضوريًا لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، إنه لابد من التعزيز للطالب أو الطالبة، ومراعاة نفسيتهم وذكر محاسنهم بغض النظر عن مستواهم الدراسي، فيما طالبت بعدم وجود الدروس الافتراضية المتزامنة مع الحصص المطبقة في بعض المدارس.

وقالت "الزهراني" إن الطالب يحتاج إلى مراعاة من المعلم في جميع الجوانب، وأن يبتعد عن عبارات: كنت أظن أنك ممتاز، أو: انصدمت من مستواك المنخفض، أو: كنت متوقعًا أنك تتلقى المساعدة في حل الاختبارات في المنزل أثناء الدراسة عن بعد؛ لأنها تصدم الطالب وتؤثر عليه.

وبيّنت "الزهراني" أنه يشكر أولياء الأمور على جهودهم أثناء التعليم عن بعد، من متابعة وقضاء وقت طويل بجوار أولادهم وبناتهم على الرغم من مشاغلهم، وأن بعضهم عنده دوام، وحتى أن بعضهن تأخذ ابنتها معها للدوام وتتابع هنا وهناك.

ووضحت أن تطبيق الدروس المتزامنة في الحصص قائلة إن "وضع التزامن الذي فرض في بعض المدارس صعب! كيف للمعلمة أن تتزامن بالشرح في الفصل وعلى التيمز في خلال عدم توفر نت كافٍ أو وقت ومجهود متابعة، كذلك الأم إذا كانت موظفة صباحيًا، كيف للطالبة بالصف الأول أو الروضة أن تتمكن من فتح الجهاز أو معرفة الحصة إذا كان تزامن؟!" داعية على أقل تقدير إلى عدم إجبار المدارس على الدروس الافتراضية.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الأسبوع الأول لعودة الطلاب حضوريًا.. "تربوية": الدروس الافتراضية المتزامنة صعب تطبيقها
سبق

قالت التربوية المختصة والمهتمة بالشأن التعليمي، عزيزة الزهراني، حول عودة الدراسة حضوريًا لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، إنه لابد من التعزيز للطالب أو الطالبة، ومراعاة نفسيتهم وذكر محاسنهم بغض النظر عن مستواهم الدراسي، فيما طالبت بعدم وجود الدروس الافتراضية المتزامنة مع الحصص المطبقة في بعض المدارس.

وقالت "الزهراني" إن الطالب يحتاج إلى مراعاة من المعلم في جميع الجوانب، وأن يبتعد عن عبارات: كنت أظن أنك ممتاز، أو: انصدمت من مستواك المنخفض، أو: كنت متوقعًا أنك تتلقى المساعدة في حل الاختبارات في المنزل أثناء الدراسة عن بعد؛ لأنها تصدم الطالب وتؤثر عليه.

وبيّنت "الزهراني" أنه يشكر أولياء الأمور على جهودهم أثناء التعليم عن بعد، من متابعة وقضاء وقت طويل بجوار أولادهم وبناتهم على الرغم من مشاغلهم، وأن بعضهم عنده دوام، وحتى أن بعضهن تأخذ ابنتها معها للدوام وتتابع هنا وهناك.

ووضحت أن تطبيق الدروس المتزامنة في الحصص قائلة إن "وضع التزامن الذي فرض في بعض المدارس صعب! كيف للمعلمة أن تتزامن بالشرح في الفصل وعلى التيمز في خلال عدم توفر نت كافٍ أو وقت ومجهود متابعة، كذلك الأم إذا كانت موظفة صباحيًا، كيف للطالبة بالصف الأول أو الروضة أن تتمكن من فتح الجهاز أو معرفة الحصة إذا كان تزامن؟!" داعية على أقل تقدير إلى عدم إجبار المدارس على الدروس الافتراضية.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
01:09 AM
اخر تعديل
28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
02:32 AM

بعد الأسبوع الأول لعودة الطلاب حضوريًا.. "تربوية": الدروس الافتراضية المتزامنة صعب تطبيقها

قالت إنه لابد من التعزيز للطالب أو الطالبة ومراعاة نفسيتها وذكر محاسنهم

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سعود الدعجاني - الطائف
1
1,854

قالت التربوية المختصة والمهتمة بالشأن التعليمي، عزيزة الزهراني، حول عودة الدراسة حضوريًا لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، إنه لابد من التعزيز للطالب أو الطالبة، ومراعاة نفسيتهم وذكر محاسنهم بغض النظر عن مستواهم الدراسي، فيما طالبت بعدم وجود الدروس الافتراضية المتزامنة مع الحصص المطبقة في بعض المدارس.

وقالت "الزهراني" إن الطالب يحتاج إلى مراعاة من المعلم في جميع الجوانب، وأن يبتعد عن عبارات: كنت أظن أنك ممتاز، أو: انصدمت من مستواك المنخفض، أو: كنت متوقعًا أنك تتلقى المساعدة في حل الاختبارات في المنزل أثناء الدراسة عن بعد؛ لأنها تصدم الطالب وتؤثر عليه.

وبيّنت "الزهراني" أنه يشكر أولياء الأمور على جهودهم أثناء التعليم عن بعد، من متابعة وقضاء وقت طويل بجوار أولادهم وبناتهم على الرغم من مشاغلهم، وأن بعضهم عنده دوام، وحتى أن بعضهن تأخذ ابنتها معها للدوام وتتابع هنا وهناك.

ووضحت أن تطبيق الدروس المتزامنة في الحصص قائلة إن "وضع التزامن الذي فرض في بعض المدارس صعب! كيف للمعلمة أن تتزامن بالشرح في الفصل وعلى التيمز في خلال عدم توفر نت كافٍ أو وقت ومجهود متابعة، كذلك الأم إذا كانت موظفة صباحيًا، كيف للطالبة بالصف الأول أو الروضة أن تتمكن من فتح الجهاز أو معرفة الحصة إذا كان تزامن؟!" داعية على أقل تقدير إلى عدم إجبار المدارس على الدروس الافتراضية.

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