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"مركز تنمية الغطاء النباتي" يعلن: توفير 63 موقعًا تستوعب أكثر من 30 ألف مخيم حول المملكة

للجهات الحكومية والأفراد.. بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن توفير 63 موقعًا جاهزًا لاستخراج تصاريح التخييم لها بعدد من مناطق المملكة، تستوعب أكثر من 30 ألف مخيم للجهات الحكومية والأفراد، وذلك بالتعاون مع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالرحمن بن محمد الدخيل، أن مواقع التخييم المعلن عنها تتواجد في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية الواقعة تحت إشراف المركز في أغلب مناطق المملكة؛ منها الرياض والقصيم وحائل ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وغيرها.

وأضاف أنه يتم توفير تصاريح المخيمات عن طريق إدارات تنمية الغطاء النباتي في المناطق، وإدارات المتنزهات الوطنية بالتعاون مع فروع الوزارة، مشيرًا إلى أنه وخلال أقل من أسبوعين على انطلاق موسم التخييم، أصدر المركز أكثر من 500 تصريح في مناطق عدة بالمملكة، ولا يزال العمل جاريًا لتوفير مواقع تخييم إضافية، ويمكن للمهتمين التواصل للرد على استفساراتهم عبر الإيميل التالي:
Camping@ncvc.gov.sa.

وأكد أن المركز يشدد على حاملي تصاريح التخييم بضرورة الالتزام بالضوابط اللازمة للتخييم وفقًا للوائح والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة ونظام البيئة ولوائحه التنفيذية، كالمحافظة على الغطاء النباتي ونظافته بمواقع التخييم، وتجنب السلوكيات غير الحضارية أثناء التخييم وبعده، مثل الرعي والصيد والاحتطاب، إضافة إلى التقيد بنظام المتنزه أو موقع التخييم كعدم البيع أو التأجير للمخيم أو استخدامه لأي أغراض غير التخييم، إلى غير ذلك من الشروط والضوابط.

يُذكر أن المركز يعمل على استدامة الغطاء النباتي وحماية مواقعه وإعادة تأهيلها، وزيادة المساحات الخضراء في مختلف مناطق المملكة، فضلًا عن دوره في استعادة التنوع النباتي في البيئات الطبيعية، والمحافظة على الموارد الوراثية ومواجهة التحديات البيئية، وتُترجَم جميع جهود المركز المبذولة في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مركز تنمية الغطاء النباتي" يعلن: توفير 63 موقعًا تستوعب أكثر من 30 ألف مخيم حول المملكة
سبق

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن توفير 63 موقعًا جاهزًا لاستخراج تصاريح التخييم لها بعدد من مناطق المملكة، تستوعب أكثر من 30 ألف مخيم للجهات الحكومية والأفراد، وذلك بالتعاون مع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالرحمن بن محمد الدخيل، أن مواقع التخييم المعلن عنها تتواجد في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية الواقعة تحت إشراف المركز في أغلب مناطق المملكة؛ منها الرياض والقصيم وحائل ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وغيرها.

وأضاف أنه يتم توفير تصاريح المخيمات عن طريق إدارات تنمية الغطاء النباتي في المناطق، وإدارات المتنزهات الوطنية بالتعاون مع فروع الوزارة، مشيرًا إلى أنه وخلال أقل من أسبوعين على انطلاق موسم التخييم، أصدر المركز أكثر من 500 تصريح في مناطق عدة بالمملكة، ولا يزال العمل جاريًا لتوفير مواقع تخييم إضافية، ويمكن للمهتمين التواصل للرد على استفساراتهم عبر الإيميل التالي:
Camping@ncvc.gov.sa.

وأكد أن المركز يشدد على حاملي تصاريح التخييم بضرورة الالتزام بالضوابط اللازمة للتخييم وفقًا للوائح والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة ونظام البيئة ولوائحه التنفيذية، كالمحافظة على الغطاء النباتي ونظافته بمواقع التخييم، وتجنب السلوكيات غير الحضارية أثناء التخييم وبعده، مثل الرعي والصيد والاحتطاب، إضافة إلى التقيد بنظام المتنزه أو موقع التخييم كعدم البيع أو التأجير للمخيم أو استخدامه لأي أغراض غير التخييم، إلى غير ذلك من الشروط والضوابط.

يُذكر أن المركز يعمل على استدامة الغطاء النباتي وحماية مواقعه وإعادة تأهيلها، وزيادة المساحات الخضراء في مختلف مناطق المملكة، فضلًا عن دوره في استعادة التنوع النباتي في البيئات الطبيعية، والمحافظة على الموارد الوراثية ومواجهة التحديات البيئية، وتُترجَم جميع جهود المركز المبذولة في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
04:23 PM

"مركز تنمية الغطاء النباتي" يعلن: توفير 63 موقعًا تستوعب أكثر من 30 ألف مخيم حول المملكة

للجهات الحكومية والأفراد.. بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن توفير 63 موقعًا جاهزًا لاستخراج تصاريح التخييم لها بعدد من مناطق المملكة، تستوعب أكثر من 30 ألف مخيم للجهات الحكومية والأفراد، وذلك بالتعاون مع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالرحمن بن محمد الدخيل، أن مواقع التخييم المعلن عنها تتواجد في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية الواقعة تحت إشراف المركز في أغلب مناطق المملكة؛ منها الرياض والقصيم وحائل ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وغيرها.

وأضاف أنه يتم توفير تصاريح المخيمات عن طريق إدارات تنمية الغطاء النباتي في المناطق، وإدارات المتنزهات الوطنية بالتعاون مع فروع الوزارة، مشيرًا إلى أنه وخلال أقل من أسبوعين على انطلاق موسم التخييم، أصدر المركز أكثر من 500 تصريح في مناطق عدة بالمملكة، ولا يزال العمل جاريًا لتوفير مواقع تخييم إضافية، ويمكن للمهتمين التواصل للرد على استفساراتهم عبر الإيميل التالي:
Camping@ncvc.gov.sa.

وأكد أن المركز يشدد على حاملي تصاريح التخييم بضرورة الالتزام بالضوابط اللازمة للتخييم وفقًا للوائح والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة ونظام البيئة ولوائحه التنفيذية، كالمحافظة على الغطاء النباتي ونظافته بمواقع التخييم، وتجنب السلوكيات غير الحضارية أثناء التخييم وبعده، مثل الرعي والصيد والاحتطاب، إضافة إلى التقيد بنظام المتنزه أو موقع التخييم كعدم البيع أو التأجير للمخيم أو استخدامه لأي أغراض غير التخييم، إلى غير ذلك من الشروط والضوابط.

يُذكر أن المركز يعمل على استدامة الغطاء النباتي وحماية مواقعه وإعادة تأهيلها، وزيادة المساحات الخضراء في مختلف مناطق المملكة، فضلًا عن دوره في استعادة التنوع النباتي في البيئات الطبيعية، والمحافظة على الموارد الوراثية ومواجهة التحديات البيئية، وتُترجَم جميع جهود المركز المبذولة في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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