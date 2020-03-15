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مصادر "سبق": منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي المفتوحة أو المغلقة

يقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط

علمت "سبق" من مصادرها عن منع وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة، ويقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط.

وأضافت المصادر أن "اللجنة المعنية عزمت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ لمنع تفشي الفيروس تنفيذ حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع التفشي المجتمعي".

وبناءً على المعطيات، فقد خلصت اللجنة إلى أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي، سواء المفتوحة أو المغلقة، ويقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط، على أن تتابع القطاعات المعنية في وزارة الداخلية تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

فيروس كورونا الجديد وزارة الشؤون البلدية والقروية

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مصادر "سبق": منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي المفتوحة أو المغلقة
سبق

علمت "سبق" من مصادرها عن منع وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة، ويقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط.

وأضافت المصادر أن "اللجنة المعنية عزمت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ لمنع تفشي الفيروس تنفيذ حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع التفشي المجتمعي".

وبناءً على المعطيات، فقد خلصت اللجنة إلى أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي، سواء المفتوحة أو المغلقة، ويقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط، على أن تتابع القطاعات المعنية في وزارة الداخلية تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
04:32 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
05:59 PM

مصادر "سبق": منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي المفتوحة أو المغلقة

يقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
21,106

علمت "سبق" من مصادرها عن منع وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة، ويقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط.

وأضافت المصادر أن "اللجنة المعنية عزمت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ لمنع تفشي الفيروس تنفيذ حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع التفشي المجتمعي".

وبناءً على المعطيات، فقد خلصت اللجنة إلى أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي، سواء المفتوحة أو المغلقة، ويقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط، على أن تتابع القطاعات المعنية في وزارة الداخلية تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

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