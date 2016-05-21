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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة

سحب ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، وأجزاءٍ من منطقتَي الجوف والمدينة المنوّرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، وأجزاءٍ من منطقتَي الجوف والمدينة المنوّرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
10:14 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة

سحب ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على 6 مناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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4,761

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، وأجزاءٍ من منطقتَي الجوف والمدينة المنوّرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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