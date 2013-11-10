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مهرجان الرياض للتسوق ينطلق الأربعاء المقبل

تخفيضات خاصة يصاحبها العديد من الفعاليات

تنطلق، الأربعاء المقبل، فعاليات مهرجان الرياض في نسخته الـ15 الذي تنظمه غرفة الرياض.

وتواكب نسخة المهرجان لهذا العام، موسم الرياض في دورته الأولى، تحت مظلة روزنامة مواسم السعودية، وسيتواصل المهرجان على مدار شهر كامل، حيث تقدم المراكز المشاركة بالمهرجان خلالها تخفيضات خاصة تصاحبها العديد من الفعاليات الموجهة لمختلف فئات المجتمع وأهالي العاصمة وزوراها من داخل المملكة وخارجها، كما ستعلن المراكز عن جوائز قيمة للمتسوقين في فتره المهرجان.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ماجد الحكير، أن نسخة هذا العام من المهرجان تواكب الفعاليات المتميزة والكبيرة لموسم الرياض، حيث يلاحظ الإقبال الكبير عليها من جميع فئات المجتمع، والمرتادين لها من داخل المملكة وحتى من خارجها، وهذا بلا شك يجعلنا في مهرجان الرياض للتسوق متطلعين لتقديم المزيد من الخيارات التسويقية والترفيهية التي يستحقها أهل الرياض وكل مقيم بها وزائر لها.

ونوّه "الحكير" بالدعم الذي يجده المهرجان من غرفة الرياض ممثلة في رئيس مجلس إدارتها عجلان العجلان، وأعضاء المجلس، متمنياً أن يحقق المهرجان هدفه في الوصول لأكبر فئة من الجمهور، خاصة من خلال المراكز المشاركة التي ستحرص على تقديم باقات من الحوافز والأنشطة المنافسة لجذب المتسوقين وعموم زوار الرياض.

مهرجان الرياض غرفة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان الرياض للتسوق ينطلق الأربعاء المقبل
سبق

تنطلق، الأربعاء المقبل، فعاليات مهرجان الرياض في نسخته الـ15 الذي تنظمه غرفة الرياض.

وتواكب نسخة المهرجان لهذا العام، موسم الرياض في دورته الأولى، تحت مظلة روزنامة مواسم السعودية، وسيتواصل المهرجان على مدار شهر كامل، حيث تقدم المراكز المشاركة بالمهرجان خلالها تخفيضات خاصة تصاحبها العديد من الفعاليات الموجهة لمختلف فئات المجتمع وأهالي العاصمة وزوراها من داخل المملكة وخارجها، كما ستعلن المراكز عن جوائز قيمة للمتسوقين في فتره المهرجان.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ماجد الحكير، أن نسخة هذا العام من المهرجان تواكب الفعاليات المتميزة والكبيرة لموسم الرياض، حيث يلاحظ الإقبال الكبير عليها من جميع فئات المجتمع، والمرتادين لها من داخل المملكة وحتى من خارجها، وهذا بلا شك يجعلنا في مهرجان الرياض للتسوق متطلعين لتقديم المزيد من الخيارات التسويقية والترفيهية التي يستحقها أهل الرياض وكل مقيم بها وزائر لها.

ونوّه "الحكير" بالدعم الذي يجده المهرجان من غرفة الرياض ممثلة في رئيس مجلس إدارتها عجلان العجلان، وأعضاء المجلس، متمنياً أن يحقق المهرجان هدفه في الوصول لأكبر فئة من الجمهور، خاصة من خلال المراكز المشاركة التي ستحرص على تقديم باقات من الحوافز والأنشطة المنافسة لجذب المتسوقين وعموم زوار الرياض.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
02:35 PM

مهرجان الرياض للتسوق ينطلق الأربعاء المقبل

تخفيضات خاصة يصاحبها العديد من الفعاليات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,162

تنطلق، الأربعاء المقبل، فعاليات مهرجان الرياض في نسخته الـ15 الذي تنظمه غرفة الرياض.

وتواكب نسخة المهرجان لهذا العام، موسم الرياض في دورته الأولى، تحت مظلة روزنامة مواسم السعودية، وسيتواصل المهرجان على مدار شهر كامل، حيث تقدم المراكز المشاركة بالمهرجان خلالها تخفيضات خاصة تصاحبها العديد من الفعاليات الموجهة لمختلف فئات المجتمع وأهالي العاصمة وزوراها من داخل المملكة وخارجها، كما ستعلن المراكز عن جوائز قيمة للمتسوقين في فتره المهرجان.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ماجد الحكير، أن نسخة هذا العام من المهرجان تواكب الفعاليات المتميزة والكبيرة لموسم الرياض، حيث يلاحظ الإقبال الكبير عليها من جميع فئات المجتمع، والمرتادين لها من داخل المملكة وحتى من خارجها، وهذا بلا شك يجعلنا في مهرجان الرياض للتسوق متطلعين لتقديم المزيد من الخيارات التسويقية والترفيهية التي يستحقها أهل الرياض وكل مقيم بها وزائر لها.

ونوّه "الحكير" بالدعم الذي يجده المهرجان من غرفة الرياض ممثلة في رئيس مجلس إدارتها عجلان العجلان، وأعضاء المجلس، متمنياً أن يحقق المهرجان هدفه في الوصول لأكبر فئة من الجمهور، خاصة من خلال المراكز المشاركة التي ستحرص على تقديم باقات من الحوافز والأنشطة المنافسة لجذب المتسوقين وعموم زوار الرياض.

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