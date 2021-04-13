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"هدف" يدعم الشهادات المهنية لدى هيئة المحاسبين

لرفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل

‬اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" شهادتي أخصائي ضريبة القيمة المضافة وشهادة فني المحاسبة ضمن الشهادات المهنية الاحترافية الجديدة التي أطلقها صندوق "هدف" موخراً، حيث سيقوم الصندوق بتعويض الحاصلين على الشهادات مادياً؛ بهدف رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقاً للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa حيث يترتب رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

من جانبه، عبّر الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس عن شكره وتقديره لإدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على ما يقومون به من جهود كبيرة في سبيل دعم الشباب للحصول على الشهادات المهنية في تخصصات ذات أهمية عالية.

كما أن اختيار الشهادات المهنية الصادرة عن الهيئة من ضمن مسار برنامج الشهادات المهنية الاحترافية الذي أطلقه الصندوق يأتي لما تحظى به من اهتمام وتقدير القطاع الاقتصادي في المملكة وما تتمتع به من مكانة تساعد الحاصلين عليها لتبوّء الوظائف القيادية ذات العلاقة بالجوانب المحاسبية والمالية.

وجاء هذا الاختيار حرصاً من الصندوق على توفير الموارد البشرية الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات سوق العمل واحتياجات مهنة المحاسبة والمراجعة. مضيفاً أن هذه المكافأة ستزيد من أعداد المتقدمين لاختبارات الهيئة ومن ثّمّ سيزيد عدد الحاصلين عليها في أوساط العاملين والمتخصصين في مجال المحاسبة والمراجعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يدعم الشهادات المهنية لدى هيئة المحاسبين
سبق

‬اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" شهادتي أخصائي ضريبة القيمة المضافة وشهادة فني المحاسبة ضمن الشهادات المهنية الاحترافية الجديدة التي أطلقها صندوق "هدف" موخراً، حيث سيقوم الصندوق بتعويض الحاصلين على الشهادات مادياً؛ بهدف رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقاً للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa حيث يترتب رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

من جانبه، عبّر الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس عن شكره وتقديره لإدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على ما يقومون به من جهود كبيرة في سبيل دعم الشباب للحصول على الشهادات المهنية في تخصصات ذات أهمية عالية.

كما أن اختيار الشهادات المهنية الصادرة عن الهيئة من ضمن مسار برنامج الشهادات المهنية الاحترافية الذي أطلقه الصندوق يأتي لما تحظى به من اهتمام وتقدير القطاع الاقتصادي في المملكة وما تتمتع به من مكانة تساعد الحاصلين عليها لتبوّء الوظائف القيادية ذات العلاقة بالجوانب المحاسبية والمالية.

وجاء هذا الاختيار حرصاً من الصندوق على توفير الموارد البشرية الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات سوق العمل واحتياجات مهنة المحاسبة والمراجعة. مضيفاً أن هذه المكافأة ستزيد من أعداد المتقدمين لاختبارات الهيئة ومن ثّمّ سيزيد عدد الحاصلين عليها في أوساط العاملين والمتخصصين في مجال المحاسبة والمراجعة.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
05:01 PM

"هدف" يدعم الشهادات المهنية لدى هيئة المحاسبين

لرفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" شهادتي أخصائي ضريبة القيمة المضافة وشهادة فني المحاسبة ضمن الشهادات المهنية الاحترافية الجديدة التي أطلقها صندوق "هدف" موخراً، حيث سيقوم الصندوق بتعويض الحاصلين على الشهادات مادياً؛ بهدف رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقاً للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa حيث يترتب رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

من جانبه، عبّر الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس عن شكره وتقديره لإدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على ما يقومون به من جهود كبيرة في سبيل دعم الشباب للحصول على الشهادات المهنية في تخصصات ذات أهمية عالية.

كما أن اختيار الشهادات المهنية الصادرة عن الهيئة من ضمن مسار برنامج الشهادات المهنية الاحترافية الذي أطلقه الصندوق يأتي لما تحظى به من اهتمام وتقدير القطاع الاقتصادي في المملكة وما تتمتع به من مكانة تساعد الحاصلين عليها لتبوّء الوظائف القيادية ذات العلاقة بالجوانب المحاسبية والمالية.

وجاء هذا الاختيار حرصاً من الصندوق على توفير الموارد البشرية الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات سوق العمل واحتياجات مهنة المحاسبة والمراجعة. مضيفاً أن هذه المكافأة ستزيد من أعداد المتقدمين لاختبارات الهيئة ومن ثّمّ سيزيد عدد الحاصلين عليها في أوساط العاملين والمتخصصين في مجال المحاسبة والمراجعة.

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