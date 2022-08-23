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المحكمة الإدارية بجدة تلغي نقل أخصائي اجتماعي للصحة العامة بالقنفذة

قالت: يجب أن يكون عمله بمستشفى حكومي وفقًا لقرار "الخدمة المدنية"

ألغت الدائرة الإدارية "12" بالمحكمة الإدارية بجدة، قرار مدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، بتكليف الأخصائي سالم أحمد السالمي، بالعمل بالصحة العامة بذات المحافظة والمؤرخ في 30/ 12/ 1439.

ووفقًا للصك الصادر من المحكمة الإدارية بجدة، والذي حصلت "سبق" على نسخة منه؛ فقد خالفت الجهة لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 241/1 وتاريخ 28 /3/ 1412هـ، والتي تنص على أن وظيفة أخصائي اجتماعي يجب أن يكون عملها في مستشفى حكومي، وقد كُلّف المدعي بمرفق غير صحي.

وأضافت المحكمة أن هذا ما أكده خطاب مدير عام وزارة الخدمة بمنطقة مكة المكرمة رقم 1934 وتاريخ 25/ 3/ 1440 والمتضمن، أن مديريات الصحة لم تعد من ضمن تلك المرافق؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة أن القرار معيب بعيب مخالفة النظم واللوائح، الذي يجعله جديرًا بالإلغاء.

وكان" السالمي" قد تقدم بدعوى يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بنقله إلى مكان لا يتوافق مع عمله.

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المحكمة الإدارية بجدة تلغي نقل أخصائي اجتماعي للصحة العامة بالقنفذة
سبق

ألغت الدائرة الإدارية "12" بالمحكمة الإدارية بجدة، قرار مدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، بتكليف الأخصائي سالم أحمد السالمي، بالعمل بالصحة العامة بذات المحافظة والمؤرخ في 30/ 12/ 1439.

ووفقًا للصك الصادر من المحكمة الإدارية بجدة، والذي حصلت "سبق" على نسخة منه؛ فقد خالفت الجهة لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 241/1 وتاريخ 28 /3/ 1412هـ، والتي تنص على أن وظيفة أخصائي اجتماعي يجب أن يكون عملها في مستشفى حكومي، وقد كُلّف المدعي بمرفق غير صحي.

وأضافت المحكمة أن هذا ما أكده خطاب مدير عام وزارة الخدمة بمنطقة مكة المكرمة رقم 1934 وتاريخ 25/ 3/ 1440 والمتضمن، أن مديريات الصحة لم تعد من ضمن تلك المرافق؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة أن القرار معيب بعيب مخالفة النظم واللوائح، الذي يجعله جديرًا بالإلغاء.

وكان" السالمي" قد تقدم بدعوى يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بنقله إلى مكان لا يتوافق مع عمله.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
03:17 PM

المحكمة الإدارية بجدة تلغي نقل أخصائي اجتماعي للصحة العامة بالقنفذة

قالت: يجب أن يكون عمله بمستشفى حكومي وفقًا لقرار "الخدمة المدنية"

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عبدالله الراجحي - جدة
0
574

ألغت الدائرة الإدارية "12" بالمحكمة الإدارية بجدة، قرار مدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، بتكليف الأخصائي سالم أحمد السالمي، بالعمل بالصحة العامة بذات المحافظة والمؤرخ في 30/ 12/ 1439.

ووفقًا للصك الصادر من المحكمة الإدارية بجدة، والذي حصلت "سبق" على نسخة منه؛ فقد خالفت الجهة لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 241/1 وتاريخ 28 /3/ 1412هـ، والتي تنص على أن وظيفة أخصائي اجتماعي يجب أن يكون عملها في مستشفى حكومي، وقد كُلّف المدعي بمرفق غير صحي.

وأضافت المحكمة أن هذا ما أكده خطاب مدير عام وزارة الخدمة بمنطقة مكة المكرمة رقم 1934 وتاريخ 25/ 3/ 1440 والمتضمن، أن مديريات الصحة لم تعد من ضمن تلك المرافق؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة أن القرار معيب بعيب مخالفة النظم واللوائح، الذي يجعله جديرًا بالإلغاء.

وكان" السالمي" قد تقدم بدعوى يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بنقله إلى مكان لا يتوافق مع عمله.

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